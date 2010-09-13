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Onlarla gurur duyuyoruz

Büyük hoca Bogdan Tanjeviç’e, Hido’yla arkadaşlarına teşekkürler. 12 Dev Adam’ın tarihi yürüyüşü burada durmayacak, devam edecek.

13 Eylül 2010 03:00

Tanjeviç’le 12 Dev Adam, Amerika’nın arkasından dünya ikincisi olarak bu ülkenin basketbol tarihinde altın bir sayfa yazdılar.


Onlarla gurur duyuyoruz.


Bu büyük başarı yalnız basketbolumuzda değil, Türkiye sporunda da çıtayı yükseltecek.


Bu başarı sayesinde hem basketçilerimiz, hem başka dallarda yarışanlar, bundan böyle artık, “Biz de başaracağız, biz de yapabiliriz” diye sahneye çıkacaklar.


12 Dev Adam, Dünya Şampiyonası boyunca bize öylesine heyecan dolu, duygu dolu ve öylesine keyifli fırtınalar yaşattılar ki, kendilerine gerçekten teşekkür ediyoruz.


Takım ruhu, takım oyunu nedir, mücadele ruhu nedir, azim ve iştahla oynamak nedir, oyun disiplini nedir bütün bu açılardan harika örnekler sundular.


Hele o Sırbistan maçını hayatım boyunca unutamayacağım.


O geçmek bilmeyen son saniyeler, Kemal Tunçeri’nin son saniye basketi, Semih Erden’in son saniye bloku hiç gözümün önünden gitmeyecek, aklımdan çıkmayacak.


Büyük hoca Bogdan Tanjeviç’e, Hido’yla arkadaşlarına teşekkürler.


12 Dev Adam’ın tarihi yürüyüşü burada durmayacak, devam edecek.


Buna inanıyoruz.



(Hasan Cemal - Milliyet - 13 Eylül 2010)

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