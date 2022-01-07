"Onların damarına basmak istiyorum"; Macron, aşı olmayanlara yönelik sert ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Omicron varyantı karşısında hâlâ aşı yaptırmayanlar için kullandığı “Onların damarına basmak istiyorum” sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien dergisine yaptığı açıklamalarda Covid aşısı olmayan 5 milyon Fransız için “Onların damarına basmak istiyorum, buna devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Macron’un aşı yaptırmayanlara ilişkin sert sözleri tepki çekmişti.

Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le gerçekleştirdiği ortak toplantıda “Daha önceki sözlerimin arkasındayım” dedi. Macron, nüfusun yüzde 90’dan fazlasını oluşturan aşılılar için aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulamaları gerektiğini söyledi.

Fransa’da günlük Covid vaka sayısı ortalama 200 bini geçti.