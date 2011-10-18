Onları üyelikten çıkarın!

T24 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti 65 yıllık tarihinde ilk kez müfettişlerce didik didik incelendi Cemiyete, Balbay’ın da aralarında bulunduğu bazı gazetecilere yönelik ‘istek’ geldi.



Cumhuriyet'in haberine göre tutuklu gazetecilere verdiği destekle gündeme gelen İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), 65 yıllık tarihinde ilk kez İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alındığı, gazetemiz yazarı ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın yanı sıra, Yılmaz Özdil, Güngör Mengi gibi birçok gazetecinin İGC üyeliğinden çıkarılmasının istendiği bildirildi.



CNNTürk'te yer alan habere göre, Ergenekon davası sürecine Balbay ve diğer tutuklu gazetecilere destek olan ve her duruşmaya katılan İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne, İçişleri Bakanlığı müfettiş gönderdi. Cemiyet, tarihinde ilk kez bakanlık müfettişleri tarafından 22 gün incelemeden geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masası tarafından her yıl denetlenen cemiyet, bu kez de bakanlık müfettişleri tarafından izlemeye alındı. Müfettişler, aralarında Balbay, Yılmaz Özdil, Güngör Mengi, Erdal Şafak gibi köşe yazarlarının bulunduğu birçok ismin, “kentten ayrıldığını” gerekçe göstererek cemiyetten çıkarılmalarını istedi.







22 gün incelediler



Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı ve İGC Başkanı Atilla Sertel, 22 gün boyunca “bakkaldan ne alındığına kadar” bakıldığı söyledi. Balbay, Özdil gibi gazetecilerin üyeliklerinin düşürülmesinin istendiğini de bildiren Sertel, “Cemiyet başkanlığı yapmış Güngör Mengi, 30 yıllık üyelerimiz, Balbay, Özdil gibi birçok arkadaşımızın üyelikten çıkarılmalarını istediler. Bizim tüzüğümüz 25 yıldır değişmedi. Şimdi gelmişler, bizden bunları çıkarmalarını istiyorlar. Türkiye’de birçok gazeteci iki ya da üç cemiyete üye.





Bir tek İzmir’de bu uygulanıyor. Bunun amacını anlamış değilim. Üyelerimize yönelik alışveriş çeklerini de veremeyeceğimizi söylediler” dedi. Sertel, devletin iki müfettişinin İGC’de 22 gün geçirdiğine de dikkat çekerek “Neredeyse bir maaşlarını bizde çalışarak aldılar. Anayasa değişikliğinin ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden oluştu. ‘Yetmez ama evetçiler’ durumu görünce ‘Yanlış mı yaptık acaba?’ demeye başladılar. Adalet, iktidarın güdümüne girdi. Medyanın da üzerine acımasızca geliyorlar” diye konuştu.







Kurtulmanın tek yolu mücadele



Kurdukları Gazetecilere Özgürlük Platformu’nda 94 basın kuruluşunun yer aldığını anımsatan Sertel, “İzmirli üyemiz Balbay ve diğer gazetecilerin duruşmalarına eksiksiz katılmak istiyoruz. Ona moral veriyoruz. Şimdi bizden Balbay’ın ve diğer gazetecilerin üyeliklerinin düşürülmesini istiyorlar. Bu süreçten kurtulmanın tek yolu var, o da halkın mücadelesidir” dedi.









