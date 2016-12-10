Onları unutmayın: Kediler 6 saat, köpekler 17 saat aç kalınca donarak ölüyor

Soğukların yurt genelinde hissedildiği şu günlere sokak hayvanları daha da zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Bursa‘nın İnegöl ilçesinde, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, vatandaşlardan çetin kış şartlarıyla mücadele eden sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istedi. Eğer kediler 6 saat, köpekler 17 saat aç kalırsa donarak ölebiliyor.

Ajanimo’nun haberine göre, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, “Soğuklar geldi çattı. Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının ölüm kalım mücadelesine siz de yardımcı olabilirsiniz. O minik canların yaşaması için sizin de yapacağınız çok küçük şeyler olduğunu unutmayın. Arabanın motorunu çalıştırmadan önce mutlaka kaputa vurun. Kediler soğuk havalarda korunmak ve ısınmak için sık sık arabaların motorlarına girerler. Evinizin önüne bir kap mama ya da soğan ihtiva etmeyen yemek artıklarını bırakabilirsiniz. Soğan köpek ve kediler için öldürücü olabiliyor” dedi.

“Kediler 6, köpekler 17”

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerine dikkat çeken Şebnem Erkan, “Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Bıraktığınız mamanın yağmur ve kardan zarar görüp bozulmaması için, bir damacana ya da 5 litrelik plastik su bidonunun önüne bıçakla pencere açıp mamaları içine bırakabilirsiniz. Plastik bir kap suyun içine bir damla zeytinyağı damlatıp kapınızın önüne koyabilirsiniz. Plastik kap ve zeytinyağı suyun donmasını önler. Karton koli, koli bandı, izocam ve çöp poşetinden kedi/köpek evi yapabilirsiniz. Evlerinizin sitelerinizin çok yağış almayan alanlarına bunları yerleştirip bir ve birden fazla sokak hayvanının hayatını kurtarabilirsiniz. Kuşlar için balkonlara ve yollara kuru ekmek, buğday, bulgur koyabilirsiniz. Mahallenizde öncü olun, herkesin evinde pişen yemeklerinden artıklarını toplayarak birkaç kaba ayırıp parklara, kuytu köşelere koyun veya en azından kendi evinizdeki artıkları sokak hayvanları için ayırın. Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz, en yakın belediyeye haber verin ya da veterinerden yardım isteyin. Aşırı titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz bu hipotermi belirtisi olabilir. Böyle bir durumda onu eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız. Çöp atarken de dikkatli olmalıyız. Kırık cam ve kavanozlar yemek arayan sokak hayvanlarını canından edebilir. Mama, salça ve benzeri tenekelerin ağızlarını bükerek atmalıyız” diye tavsiyelerde bulundu.