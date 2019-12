‘Onları rahat oturtmam’

T24 - “Bana yapılanların hesabını soracağım” diyen Polat yeni yönetimi devirme kozunu kullanabilmek için tedbirin kalkmasını istemiyor.



Galatasaray'da başkan adaylarının önceki gün yönetim listelerini Divan Kurulu Başkanlığı’na sunmasıyla birlikte herkes 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçime kilitlendi. Ancak seçimden önce sarı-kırmızılılar için bir önemli gün daha var: 3 Mayıs, İhtiyati tedbir kararının usul ve esas yönünden doğru olmadığını belirten Sinan Kalpakçıoğlu’nun itirazı üzerine seçimden 11 gün önce görülecek ara duruşmada tedbir kalkarsa Mehmet Helvacı aday olamayacak ve bundan sonra hukuken bir sorun yaşanmayacak.





Gözler 3 Mayıs’ta



Tedbir kalkmazsa her an bir üyenin açacağı dava ile G.Saray kayyuma devredilebilir. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin sonucu iptal edilebilir. Şimdi herkesin gözü bu davada. En çok da başkan Adnan Polat’ın. Polat, kulübün mahkemenin kararına yaptığı itirazı geri çektirirken, bunun altında yatan sebep ihtiyati tedbirin kalkmasına engel olmak. Böylece Polat cephesinin elinde her zaman 14 Mayıs’ta seçilecek yönetimi devirmek için bir koz olacak. Polat’ın bu konuyla ilgili yakın çevresine “Yeniden aday olmadım. Ama yeni seçilecek yönetim de orada rahat oturamayacak. Bana yapılanların hesabını soracağım” dediği öğrenildi.





Helvacı-Kıran’ın listelerinde pürüz!



Seçime girecek başkan adaylarının listelerini dün yayınlaması beklenen Divan Başkanlığı bunu zorunlu olarak sarkıttı. Sarı-kırmızılılarda başkan adayları Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran’ın listelerinde yer alan bazı isimlerde sorun çıktığı ve değişiklik yapılması gerektiği için listelerin açıklanmasının bugüne bırakıldığı ifade edildi.