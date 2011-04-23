T24 LogoT24 Logo
Spor

‘Onları rahat oturtmam’

Bana yapılanların hesabını soracağım” diyen Polat yeni yönetimi devirme kozunu kullanabilmek için tedbirin kalkmasını istemiyor.

23 Nisan 2011 03:00

T24  - “Bana yapılanların hesabını soracağım” diyen Polat yeni yönetimi devirme kozunu kullanabilmek için tedbirin kalkmasını istemiyor.  

Galatasaray'da başkan adaylarının önceki gün yönetim listelerini Divan Kurulu Başkanlığı’na sunmasıyla birlikte herkes 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçime kilitlendi. Ancak seçimden önce sarı-kırmızılılar için bir önemli gün daha var: 3 Mayıs, İhtiyati tedbir kararının usul ve esas yönünden doğru olmadığını belirten Sinan Kalpakçıoğlu’nun itirazı üzerine seçimden 11 gün önce görülecek ara duruşmada tedbir kalkarsa Mehmet Helvacı aday olamayacak ve bundan sonra hukuken bir sorun yaşanmayacak. 


Gözler 3 Mayıs’ta

Tedbir kalkmazsa her an bir üyenin açacağı dava ile G.Saray kayyuma devredilebilir. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin sonucu iptal edilebilir. Şimdi herkesin gözü bu davada. En çok da başkan Adnan Polat’ın. Polat, kulübün mahkemenin kararına yaptığı itirazı geri çektirirken, bunun altında yatan sebep ihtiyati tedbirin kalkmasına engel olmak. Böylece Polat cephesinin elinde her zaman 14 Mayıs’ta seçilecek yönetimi devirmek için bir koz olacak. Polat’ın bu konuyla ilgili yakın çevresine “Yeniden aday olmadım. Ama yeni seçilecek yönetim de orada rahat oturamayacak. Bana yapılanların hesabını soracağım” dediği öğrenildi.


Helvacı-Kıran’ın listelerinde pürüz!

Seçime girecek başkan adaylarının listelerini dün yayınlaması beklenen Divan Başkanlığı bunu zorunlu olarak sarkıttı. Sarı-kırmızılılarda başkan adayları Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran’ın listelerinde yer alan bazı isimlerde sorun çıktığı ve değişiklik yapılması gerektiği için listelerin açıklanmasının bugüne bırakıldığı ifade edildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24