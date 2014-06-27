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Dünya

'Onları geri getirin, gerekirse her gün 10-12 adamla beraber olurum'

Boko Haram'ın Nijerya'da kaçırdığı kız çocuklarını geri getirmesi için bir çağrı da Nijeryalı pop şarkıcısı Adokiye'den geldi

27 Haziran 2014 15:53

Nijerya'da geçtiğimiz Nisan ayında terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan çağrılar devam ediyor. Bu çağrılardan en ilginci Nijeryalı pop şarkıcı Adokiye'den geldi. Ülkede oldukça popüler olan 23 yaşındaki şarkıcı, kaçırılan 276 kızın serbest bırakılması için kendini teklif etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adokiye örgüte "Gerekirse bir günde 10-12 kişiyle birlikte olurum, yeter ki onları bırakın" şeklinde çağrıda bulundu. Şarkıcının bu çağrısı sosyal medyada cesur ve yürekli bir davranış olarak yorumlandı.

Bakire olduğunu belirten şarkıcı, kızların evlerine dönmesi için her şeye razı olduğunu belirtti. Nijerya'da yayınlanan Vanguard gazetesine konuşan Adokiye şunları söyledi:

"Gecenin bir yarısı aklıma kızlarımız geliyor. Kim bilir neler yaşıyorlar. Sizin aracılığınızla Boko Haram'a sesleniyorum. Lütfen onları bırakın ve beni alın. Benim yaşım onlardan büyük, ve hayat tecrübem daha fazla. Gerekirse bir günde 10-12 adam bana sahip olabilir. Yeter ki onları bırakın, beni alın"

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