Onlarca tanık var, henüz şüpheli yok

Ferhat Gerçek’in dergi dağıtırken polis kurşunuyla felç olmasını protesto gösterisinde gözaltına alınıp tutuklanan ve cezaevinde işkenceden ölen Engin Çeber’in avukatları, görevden alınan gardiyanların tutuklanmaları yönündeki taleplerinin savcılık tarafından ‘henüz şüpheli yok’ denilerek reddedildiğini açıkladı.



Avukat Oya Aslan, sayıma katılan ve Çeber’i döven gardiyanların belli olduğunu, teşhis edildiğini belirterek, ölümün söz konusu olduğu bir soruşturmada tutuklanmaları gerektiğini söyledi. Bu arada gardiyanların görevden alınmasından sonra Metris Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin ifadelerine başvuruldu. Tanıklar Çeber’in nasıl amansızca dövüldüğünü anlattı.



Çeber, 28 Eylül’de gözaltına alınıp önce İstinye Polis Karakolu, ardından da tutuklandığı Metris Cezaevi’nde gördüğü kötü muamele sonucu yaşamını yitirmişti. Çeber’in beyin ölümü 9 Ekim’de gerçekleşmiş, ertesi gün de yaşamını yitirmişti. Bundan dört gün sonra Çeber’le birlikte gözaltına alınan iki arkadaşı şiddet uygulayan gardiyanları teşhis etti. 15 Ekim’de Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 19 gardiyanın görevden alındığını duyurdu.



İşkenceye tanık oldular



Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın ‘gizlilik kararı’ alarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, cezaevindeki tanıklar ‘gardiyanlar görevdeyken baskı altında ifade vermiş olabilirler’ diye önceki gün yeniden dinlendi. Tanıklar ilk ifadelerinde Çeber’in nasıl öldürüldüğünü şöyle anlattı:

“... yine ‘niye kalkmadın’, ‘kalkmam’ diye sesler ve tokat sesleri duydum. Islaktı üzerileri ıslaktı, yine bir şey sormadım tahminime göre dayak yemişlerdi.. bu yaklaşık 3-4 dakika sürdü....”



Bir başka anlatım şöyle: “7 Ekim sabah sayımında koğuşa yaklaşık 10-15 cezaevi görevlisi geldi, Engin sayımda ayağa kalkmayınca bir tanesi yumrukla ensesine vuruyordu, diğer biri de suratından tutarak iki üç kez kafasının arkasını başka özelliği olmayan koğuş duvarına bir kez de koğuş havalandırma demir kapısına vurdu. ... aşağıya indiğimde Engin koğuşun içinde havlandırma kapısı önünde sırtüstü yatıyordu, elini kolunu vücudunu sıkıyordu kasıyordu, horultu şeklinde sesler çıkarıyordu...”



Gardiyanların listesi var



Engin Çeber’in avukatı Oya Aslan, idari görevlerinden alınan gardiyanların tutuklanmasını talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini belirterek, “Ortada bir ölüm var. Tutuklama talebinde bulunduk. Ancak ‘henüz şüpheli yok, kimi tutuklayalım’ cevabını aldık. ‘Delil toplanıyor, sonra şüpheliler belli olacak’ denildi.

Oysa cezaevinde sayım sırasında, geçici koğuşta bulunan ve günlük sayım yapan gardiyanların listesi belli. Yani şüpheliler aslında belli. Gerekli kamera kayıtları da mevcut. Ancak savcılık henüz şüphelinin olmadığını söylüyor. Teşhis de yapıldı. Şüpheliler ortada.”



Engin Çeber ve onunla birlikte gözaltına alınan üç kişinin İstinye Polis Karakolu’nda dövülmesiyle ilgili olarak Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı’nın 19 polisle ilgili soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan polisler, Çeber ve arkadaşlarının kendilerine direndiğini bu nedenle ‘kademeli ve orantılı’ güç kullandıklarını söylemişti. Polislerin ifade tutanaklarındaki imla hatalarının bile aynı oluşu, ifadelerin ‘kes-yapıştır’ yöntemiyle kopyalandığını ortaya koydu.



Avrupa’da da özür dilenirdi



Türkiye’de bir toplantıya katılan Avrupa Konseyi uzmanı Bertel Osterdal da Çeber’in ölümünün ardından hükümetin duyarlı yaklaştığını belirterek, “Avrupa’daki hangi ülkede yaşansa, orada da hükümetin tepkisi aynı olurdu ve bakan özür dilerdi” diye konuştu.





Şahin: Karakol safhası da aydınlatılacak



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin dün İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve şöyle dedi: “Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğu ceza infaz kurumlarındaki olumsuz eylemlerle ilgili. Önceki safha emniyeti ilgilendiriyor. İçişleri Bakanı Beşir Atalay müfettiş görevlendirdi. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı’nda karşılıklı iddialarla ilişkili müracaatlar var ve soruşturma yapılıyor. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin soruşturmalarını tamamlamaları sonrasında önceki vaka ile ilgili gelişmeler de ortaya çıkacaktır. Metris Cezaevi safhasıyla ilgili konuyu birkaç gün önce kamuoyu ile paylaştım. Henüz raporlarını tanzim etmediler. Ön rapordu o biliyorsunuz, 19 kişi açığa alınmıştı. Soruşturma devam ediyor, henüz rapor bize ulaşmadı. (Bir gardiyanın başka suçtan iki buçuk yıl hapis yatmasıyla ilgili) Adalet Bakanlığı müfettişlerimiz bu konuyu da ayrıca inceliyorlar. Rapor geldikten sonra konuyu sizlerle paylaşırım, henüz gelmedi.”





