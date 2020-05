Onlarca PTT çalışanı Koronavirüs'e yakalandı

Salgın nedeniyle artan çalışma tempoları maske dağıtımı ile daha da yoğunlaşan çok sayıda PTT çalışanına Koronavirüs bulaştığı açıklandı. KESK Haber-Sen MYK Üyesi İbrahim Damatoğlu, “Çok büyük bir risk grubunda bulunan PTT iş kolumuzda çalışanlarımızda Covid-19 vakaları hızla artmaktadır. PTT’de durum çok ciddi” dedi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre KESK Haber-Sen MYK Üyesi ve Genel Örgütlenme Sekreteri İbrahim Damatoğlu, “Üzülerek belirtmek isterim ki çok büyük bir risk grubunda bulunan PTT iş kolumuzda çalışanlarımızda pozitif Covid-19 vakaları hızla artmaktadır. PTT emekçileri, ciddi hiç bir koruyucu önlem alınmadan gişelerde yüzlerce insanla temas halinde kaldılar, mesai saatleri boyunca banknot ve madeni paralar ile temas ettiler. Dağıtıcılar ise günde ortalama 100-150 konuta ulaşarak kargo ve posta dağıtarak yine insanlarla temas halinde kaldılar” dedi.

İstanbul'da onlarca çalışan hasta

Damatoğlu, test soncu pozitif çıkan çalışanlarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: "İstanbul’da Kadıköy Posta Dağıtım Merkezi’nde (PDM) bir pozitif, 14 ev karantinası, Uluslararası Posta İşleme Merkezi’nde (UPİM) 11 pozitif, 140 ev karantinası, Aksaray bir pozitif, Zeytinburnu'nda iki pozitif, Bağcılar Şişli PDM’de bir pozitif, iki karantina, Beşiktaş PDM’de bir pozitif, Aksaray’da bir pozitif, İstanbul PTT Başmüdürlüğü’nde bir pozitif vaka bulunmaktadır. Bunların yanı sıra İstanbul'da, koronavirüs testi pozitif çıkan 11 PTT emekçisi daha bulunmaktadır.”

"Bu çok ağır bir vebal olur"

“Pozitif Covid-19 vaka sayısı hızla artmakta ve çok sayıda PTT emekçisi de karantinaya alınmaktadır” diye konuşan Damatoğlu çeşitli illerle ilgili de şu bilgileri paylaştı: “Bartın’da iki, Zonguldak'ta bir ve Samsun’da da bir PTT emekçisi karantinada. İzmir PİM’de üç, Buca’da bir PTT emekçisinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Van Erciş'te iki PTT emekçisinin testi pozitif çıkarken Posta Dağıtımın Merkezi’nin tamamı karantinada. Burada çalışan bir arkadaşımız ise yoğun bakımda. Ordu Uluğbey’de de iki PTT emekçisi karantinada ve buraya sığdıramayacağımız birçok il, ilçe ve belde bulunmaktadır

PTT’de durum çok ciddi. Zaman kaybetmeden, yanlıştan dönülmeli ve insan hayatını önceleyen önlemler ve kararlar alınmalı. Şu an için çok acı bir haber almamış olsak da mantıklı ve bilimsel tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bir insan hayatı, milyonlarca kargo gelirinden, milyarlarca kar etme hedefinden daha değerlidir. Bir can bile kaybetmeye bizlerin tahammülü olamaz. Çünkü bu çok ağır bir vebal olur herkes için.”

"Aklımızla dalga geçer gibi geç saatlere kadar çalıştırdılar"

Bir çok PTT merkez müdürlüklerinde basit koruyucu malzemelerin sınırlı sayıda olduğunu vurgulayan Damatoğlu, "Bizler, bu çalışma koşullarının çok riskli ve hayati tehlike yarattığını söyledikçe, sanki aklımızla dalga geçer gibi dağıtıcıları cumartesi ve pazar günleri gece geç saatlere kadar çalıştırdılar. Koruyucu izole kıyafetleri olmaksızın konut konut, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak yurttaşlarla temas kurdular, doğru düzgün istirahat edemeden, ertesi gün sabah başlayarak yine aynı konutlara kargo ve posta dağıttılar” dedi.