Onlar yüzünden beldede huzur kalmadı

T24-

Ozan Güven’le tatilde



* Cem Yılmaz, Şener Şen’le başrolü paylaştığı “Av Mevsimi” filminin çekimleri biter bitmez soluğu Cunda’da aldı. Filmlerinin değişmez yüzü olan arkadaşı Ozan Güven ile birlikte sakinliğiyle ünlü Cunda’ya giden komedyen, adada dolaşırken karşılaştığı Milliyet gazetesi yazarı Taha Akyol’a ilginç bir itirafta bulundu.

Kahvaltıda karşılaştılar



* Akyol, bu karşılaşmayı köşesine şu satırlarla taşıdı: “Cunda’dan ayrılacağımız gün kahvaltıda Cem Yılmaz’la karşılaştık. Ozan Güven’le gelmişler. ‘Burası çok huzurlu’ falan diye anlatıyordum ki Cem sözümü kesti: Ben geldim ya, huzur muzur kalmaz abi! Bastık kahkahayı...”

