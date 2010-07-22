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Onlar yüzünden beldede huzur kalmadı

Arkadaşı Ozan Güven ile birlikte Cunda'da tatil yapan Cem Yılmaz beldede huzur kalmadığını söyledi.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Arkadaşı Ozan Güven’le birlikte tatil için Cunda’ya giden Cem Yılmaz, onlar yüzünden beldede huzur kalmadığını söyledi.

Ozan Güven’le tatilde
     
* Cem Yılmaz, Şener Şen’le başrolü paylaştığı “Av Mevsimi” filminin çekimleri biter bitmez soluğu Cunda’da aldı. Filmlerinin değişmez yüzü olan arkadaşı Ozan Güven ile birlikte sakinliğiyle ünlü Cunda’ya giden komedyen, adada dolaşırken karşılaştığı Milliyet gazetesi yazarı Taha Akyol’a ilginç bir itirafta bulundu.

Kahvaltıda karşılaştılar
 
* Akyol, bu karşılaşmayı köşesine şu satırlarla taşıdı: “Cunda’dan ayrılacağımız gün kahvaltıda Cem Yılmaz’la karşılaştık. Ozan Güven’le gelmişler. ‘Burası çok huzurlu’ falan diye anlatıyordum ki Cem sözümü kesti: Ben geldim ya, huzur muzur kalmaz abi! Bastık kahkahayı...” 

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