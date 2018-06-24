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Onlar sandığa gidemeyince sandık onlara geldi

Aziz GÜVENER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da sandığa gidemeyecek durumda olan 250 seçmen, oylarını evlerine gelen seyyar sandıklarda kullandı

24 Haziran 2018 15:51

Aziz GÜVENER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da sandığa gidemeyecek durumda olan 250 seçmen, oylarını evlerine gelen seyyar sandıklarda kullandı.
Sakarya\'da engelli ve yaşlılar seyyar sandık uygulaması kapsamında oylarını rahat bir şekilde kullandı. Sakarya\'da 250 kişi için 17 adet seyyar sandık oluşturuldu. Görevliler, sandıkları teslim alarak erken saatlerde belirlenen adreslere ulaştı. Siyasi parti temsilcileri, seçim memuru ve sandık başkanının yer aldığı seyyar sandık ekibi engelli ve yaşlıların kapısını çaldı. Görevliler, vatandaşlara oy pusulası ve mührü teslim ederek oy kullanımı sırasında odadan dışarıya çıktı. Tercihini yapan vatandaşlar hazırladıkları pusulayı yataklarına kadar gelen sandığa attı. Adapazarı Hızırtepe Mahallesi\'nde yaşayan yatalak hasta 78 yaşındaki Güllü Sarı da oyunu bu sandıkta kullandı. Güllü Sarı, oy kullanırken, \"Allah razı olsun bu hizmeti verenlerden, bizim için büyük kolaylık\" diye konuştu.

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