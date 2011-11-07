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Dünya

Onlar için bugün bayram AŞKABAT (A.A)

07 Kasım 2011 09:31

-Onlar için bugün bayram AŞKABAT (A.A) - 07.11.2011 - Kurban Bayramı coşkusunu bugün yaşayan Türkmenlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Bayramın ilk günü, yılın ilk karını da karşılayan halk, soğuk havaya rağmen camilere akın etti. Aşkabat'taki camilerde bayram namazının kılınmasının ardından, bayramlaşma yapıldı. Aşkabat'taki Türk vatandaşlar da Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının kurdurduğu Ertuğrul Gazi Cami'sini tercih ettiler. Cami tıklım tıklım dolarken çok sayıda insan bayram namazını caminin dışında kıldı. Namazdan sonra birlik, beraberlik ve barış için dualar edilirken, vatandaşlar kucaklaşarak bayram sevincini paylaştı. Bayram namazında çocukların ve kadınların çokluğu dikkati çekti. Daha sonra da Türkmenler, kurban keserek dini vecibelerini yerine getirmeye başladı. Salıncaklarda günahlarını döktüler Türkmenistan genelinde üç gün kutlanacak bayram etkinlikleri çerçevesinde bir dizi kültürel faaliyetler düzenlenecek. Başkent Aşkabat başta olmak üzere diğer vilayetlerde konser programları düzenlenerek, Türkmen sanatçıları sahne alacak. Türkmen geleneklerine göre, Kurban Bayramında meydanlarda salıncaklar kuruluyor. Eski bir gelenek olan salıncaklarda sallanan halk, günahlarının döküldüğüne inanır. Türkmenistan'da bayramda salıncakta sallanmaya ''uçmak'' deniyor.

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