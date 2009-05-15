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Yaşam

Onlar için asıl engel sokaklar

Antalya'da bir grup engelli, cadde ve sokakların engellilere uygun planlanmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

15 Mayıs 2009 03:00

Antalya'da bir grup engelli, cadde ve sokakların engellilere uygun planlanmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi üyeleri, Dönerciler Çarşısı önünde buluşarak, Atatürk Caddesi'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar protesto eylemi yaptı.

Tekerlekli sandalyeleriyle araçların geçtiği yoldan ilerleyen engelliler, trafiği yavaşlattı. Engelliler, bazı sürücülerin tepkisine rağmen polislerin gözetiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne giderek Başkan Mustafa Akaydın ile görüştü.

Akaydın, kaldırımların kendilerin kullanımına uygun olmadığını ve yollarda sıkıntı çektiklerini belirten engellilere, sorunlarını çözme sözü verdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural da engellilerin yollarda sorunlar yaşadığını, yol ve kaldırımların engelli vatandaşlar düşünülmeden yapıldığını belirterek yetkililerin konuyla ilgilenmelerini istedi. (AA)

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