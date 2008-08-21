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'Onlar gavur, biz Türk'üz'

İsmail Hacıoğlu, Kate Winslet ve Leonardo Dicaprio'nun öpüşme sahnelerini çeken Kate'in yönetmen eşi için 'godoş' dedi

21 Ağustos 2008 03:00

Yazar Ayşe Kulin’in ‘Gece Sesleri’ adlı romanı, televizyon dizisi oldu. Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun yaptığı dizinin senaryosunu Deniz Akçay, yönetmenliğini ise Cemal Şan üstlendi. Başrolleri de Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ve Özgür Çevik paylaşıyor. Dizinin çekimleri önceki gün Çatalca’daki bir çiftlikte başladı. Setin ilk günü basınla sohbet eden oyuncular ilginç açıklamalara imza attı. Sohbetin en ilginç anı ise İsmail Hacıoğlu’nun Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio’un oynadığı Revolutionary Road (Devrimci Yol) filmi hakkındaki yorumu oldu.

İkilinin ateşli öpüşme sahnelerinin olduğu filmin yönetmeni Kate’in eşi Sam Mendes’ti. Eşi başkasıyla öpüşürken, bunları çeken Mendes’i tasvip etmeyen İsmail, “Onlar gâvur, biz Türküz. Godoşluk hocam o. Olur mu öyle bir şey ya, bize yakışır mı?” dedi. Eski sevgilisi Ceyda Düvenci’nin evlenmesi ile ilgili konuşmaktan kaçınan oyuncu “Bu konuyla ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Telefon açıp kutlamada da bulunmadım” diye konuştu.


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