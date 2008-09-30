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Onlar da kriz kurbanı

ABD'deki finans krizi nedeniyle çalışanlarına "Harcamaları kısın" diyen Playboy patronunun, seksi tavşan kızların işine son vereceği belirtildi

30 Eylül 2008 03:00

ABD piyasalarında yaşanan finans krizi, Playboy'un tavşan kızlarını da vurdu... İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, dünya porno sektörünün lideri Playboy'un dolar milyarderi patronu Hugh Hefner, şirketlerinin krizden olumsuz etkilendiği belirterek personeline "Harcamaları kısın" uyarısında bulundu. Haberde, Hefner'in en kısa zaman içinde şirketlerindeki personel sayısını azaltacağı ve meşhur seksi tavşan kızların işsiz kalacağı da kaydedildi.

Şirket hisseleri geriledi

Danışmanlarının, 83 yaşındaki patrona, bu ay içinde New York ve Los Angeles'taki ofislerde çalışanların bir bölümünün işten çıkarılması gerektiği aksi hâlde şirketin iflasla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunduğu vurgulandı. Son krizle birlikte şirket hisseleri 12.4 dolardan 3.1'e geriledi.

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