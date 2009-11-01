Müjde Ar “Şişman kadın güzel değildir” sözleriyle tepki toplayan Ebru’dan kibarca öç aldı.
Dr. Haydar Dümen’in tahtına göz
diken Müjde Ar yine döktürdü. Ar “Fazla kilo kadar düşük kilo da cinsel
yaşamı olumsuz etkiliyor. Çok zayıf bir çift tanıyordum. Kadın,
Ebru Şallı kadar kemikli ve zayıftı. Erkek de öyle. Apartman
toplantısında kat sakinleri ‘Bunlar geceleri sevişirken kemik sesi
geliyor, uyuyamıyoruz’ diye şikayette bulunmuşlar” dedi. Böylece ünlü
sanatçı “Şişman kadın güzel değildir” sözleriyle tepki toplayan
Ebru’dan kibarca öç aldı.
Onlar benim lokumlarım
Ebru Şallı ise önceki
gece eğlenmeye gittiği bir gece kulübü çıkışında şişman kadınlar
hakkında söylediklerini geri aldı. Şallı "Onların hepsi benim canlarım.
Hepsini çok seviyorum. Onlar benim lokumlarım" dedi.