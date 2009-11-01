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Onlar benim lokumlarım!

Müjde Ar “Şişman kadın güzel değildir” sözleriyle tepki toplayan Ebru’dan kibarca öç aldı.

01 Kasım 2009 02:00

 Müjde Ar “Şişman kadın güzel değildir” sözleriyle tepki toplayan Ebru’dan kibarca öç aldı.


Dr. Haydar Dümen’in tahtına göz diken Müjde Ar yine döktürdü. Ar “Fazla kilo kadar düşük kilo da cinsel yaşamı olumsuz etkiliyor. Çok zayıf bir çift tanıyordum. Kadın, Ebru Şallı kadar kemikli ve zayıftı. Erkek de öyle. Apartman toplantısında kat sakinleri ‘Bunlar geceleri sevişirken kemik sesi geliyor, uyuyamıyoruz’ diye şikayette bulunmuşlar” dedi. Böylece ünlü sanatçı “Şişman kadın güzel değildir” sözleriyle tepki toplayan Ebru’dan kibarca öç aldı.


Onlar benim lokumlarım

 

Ebru Şallı ise önceki gece eğlenmeye gittiği bir gece kulübü çıkışında şişman kadınlar hakkında söylediklerini geri aldı. Şallı "Onların hepsi benim canlarım. Hepsini çok seviyorum. Onlar benim lokumlarım" dedi.

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