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Yaşam

Onlar artık cinsellikle ilgilenmiyor

Japonya Sağlık Bakanlığı bin 540 kişilk kamuoyu yoklaması yaptı

14 Ocak 2011 02:00

T24- Japonya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bin 540 kişilk kamuoyu yoklaması, 20 yaş altındaki gençlerin ve evli çiftlerin cinsellikle az ilgilendiğini gösterdi.

Bakanlığın kamuoyu yoklamasına bin 540 kişinin katıldı. Araştırmaya göre, 16-19 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 36'sı, genç kızların ise yüzde 58,5'i cinsellikle ilgilendirmiyor ya da tiksiniyor.

"İlgisizlik oranının" en fazla bu yıl olduğunun belirlendiği yoklamada, iki yıl önce genç erkeklerin yüzde 17,5, genç kızların yüzde 46,9'unun cinsellikle ilgilenmediği vurgulandı. 　

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin çoğunun, özellikle kriz döneminde iş bulma kaygısında olduğu, eğlence mekanlarının da genç kızları kendi aralarında eğlenmeye ittiği belirtildi.

Araştırmaya katılan çiftlerin de yaklaşık yüzde 41'i, bir aydır cinsellikten uzak olduğunu söyledi.

Çiftlerin yüzde 20,9'u "bebek dünyaya geldikten sonra cinsel ilişkiye gerek olmadığını", yüzde 21'i "cinsel ilişki istemediğini", yüzde 16,1'i "işte çok yorulduğunu ya da yapılacak daha güzel şeyleri tercih ettiğini" belirtiyor.

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