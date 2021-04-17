Onkoloji Uzmanı: Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, kanser hastalarına ramazanla ilgili uyarılarda bulunarak, "Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz. Zira tedavi sırasında hastaların bağışıklık dengesi bozulabilir, dengeli beslenme ve yeterli su alımı olmazsa bağışıklık sistemleri olumsuz etkilenebilir" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, ramazan ayına yönelik kanser hastalarına uyarılarda bulundu.



Ramazanda oruç tutmanın kanser hastalarını olumsuz etkileyeceğini belirten Demir, "Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz. Zira tedavi sırasında hastaların bağışıklık dengesi bozulabilir, dengeli beslenme ve yeterli su alımı olmazsa bağışıklık sistemleri olumsuz etkilenebilir. Tedavisini tamamlayan ve kontrolleri devam eden hastalar ise oruç tutabilirler. Ancak bu kişilerin kanser dışında diyabet, hipertansiyon ya da kalp hastalıkları gibi farklı hastalıkları varsa oruç kararı vermeden önce doktorlarına danışarak bilgi almalılar" diye konuştu.

"Yeterli sıvı alınmazsa durumları ağırlaşabilir"

Kanser hastalarında sıvı dengesinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Demir, "Kanser tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik ilaçlarla uygulanıyor. Uygulanan kanser tedavileri bulantı, kusma, ishal, kabızlık, ağız içerisinde ya da yemek borusunda yaralara ve vücutta enfeksiyon gelişmesine neden olabilir.



Ayrıca bu tedavilerin hem yan etkilere bağlı hem de ilaçların doğrudan etkileri nedeniyle meydana gelen iştahsızlık ve yiyeceklere olan isteksizlik sonucunda vücuda gerekli gıda ve sıvı alımında bozulmalar yaşanabilir. Bununla birlikte ilaçlar vücuttan ancak karaciğer ve böbrek yoluyla atılıyor.



Tedavilere bağlı geçici organ bozuklukları, yeterli gıda ve sıvı alınmaması durumunda daha da ağırlaşabilir ve ilaçların vücuttan uzaklaştırılamamasına bağlı yan etkilerin ağır seyretmesi ile sonuçlanabilir" dedi.

Dr. Demir, aktif kanser tedavisi gören kişilerin sıvı ve gıda alımının dengeli sağlanmasının, tedavinin devamı, yan etkilerin azaltılması ve organ fonksiyonlarının korunmasında büyük önem taşıdığını da vurguladı. (DHA)