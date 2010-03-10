'One minute'ın kolyesi de çıktı

T24 - Başbakan Erdoğan’ın Davos Zirvesi sırasında kullandığı ’one minute’ sözü, Ortadoğulu kadınlar arasında yeni bir moda yarattı.



Dubaili kadınlar, isim kolyesi gibi tasarlanan bin 500 dolarlık kolyeler için sıraya girdi.



Vatan gazetesinin haberine göre; aralarında Sibel Can, Ebru Gündeş gibi sanat dünyasından ünlü isimlere ve son dönemde Rus ile Bulgar zenginlerine ürün tasarlayan Mardinli Altınakar’lar bin 500 dolarlık pırlantalı, altın "one minute" kolyeleri ile Dubai’de beklediklerinin üzerinde bir taleple karşılaştı.



Dubai’nin yanı sıra Ortadoğu’nun diğer ülkelerinden de siparişlerin gelmeye başladığını söyleyen Altınakar Yönetim Kurulu Başkanı Abit Malgaz, “Kadınlar daha önce isimlerini yazdırdıkları kolyeler yerine ’one minute’ kolyelerini takmaya başladı. Biz de gelen talebe şaşırdık. 1.500 dolarlık pırlantalı modellerden yaptığımız satıldı” dedi. Şu anda fiyatı 500 dolar seviyesinde olan pırlantasız ama altın ’one minute’ kolyelerini de satışa sunduklarını aktaran Malgaz, “Dubai’nin yanı sıra Filistin, Mısır, Suriye gibi ülkelerden de talep var” diye konuştu.



Altın kırbaç, etek ve tabanca





Rusya ve Bulgaristan’daki zengin işadamlarının da ilginç ürün talepleri olduğunu ve son dönemde altın ve pırlantalı tabanca siparişi bile aldıklarını aktaran Malgaz, “Romanya’ya da 30 bin dolarlık altın, pırlanta ve yakutlarla süslü bir haç sattık. Arap bir işadamı da kızı için altından bir etek yaptırdı. Türkmenistan’dan ise altın kırbaç siparişi aldık. Biz mücevherde ’haute couture’ çalıştığımız için her türlü isteği yerine getirebiliyoruz” açıklamasını yaptı.