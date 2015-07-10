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One Direction'dan hayranlarına dünyayı değiştirmek için çağrı

Grup, Zayn Malik'in ayrılmasının ardından yoluna dört kişi olarak devam ediyor

10 Temmuz 2015 11:35

One Direction, milyonlarca hayranının yardımıyla dünyada gerçekleşen baskı ve şiddet olaylarına karşı durmak için yeni bir kampanya başlattı. Gelen haberlere göre “Action/1D” adı verilen kampanya ile grup hayranlarından, dünya üzerinde şu sıralar gerçekleşen tüm şiddet olaylarına farkındalık yaratmak adına, güçlü içerikler paylaşmalarını istedi.

Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson ve Niall Horan’dan oluşan One Direction, Zayn Malik’in gruptan ayrılmasının ardından yoluna dört kişi olarak devam ediyor.

Dünyayı ilgilendiren sorunlara dikkat çekmek isteyen grup, Action 1D isimli yeni bir kampanya başlattı.

Şu sıralar On The Road Again, yani OTRA isimli dünya turnesi kapsamında konserler veren One Direction’ın kampanya için hazırladığı video şöyle:

 

Harry Styles Action 1D isimli kampanya için hazırlanan videoda şunları söylüyor:

‘’Eylül ve Aralık aylarında gerçekleşen tarihi zirvelerde dünya liderleri insanları etkileyen konularla ilgili kararlar aldı.”

“Şimdi sıra bu konuyu dikkate aldığımızı göstermek için sesimizi yükseltmeye geldi'' sözleriyle devam eden Louis Tomlinson hayranlarını kampanyaya davet ediyor. Niall Horan ise sözlerinde hayranlarının ''ne kadar inanılmaz, tutkulu ve yaratıcı'' olduğuna değinip, hayranlarından dünya liderlerine baskı uygulayıp dünyayı değiştirmeye çağırdı. ''2015 yılı başka bir yıla benzemez. Geleceği değiştirmek için gücünüz var. Dünyamızın neye benzemesini istiyorsunuz? '' sloganını kullanan One Direction, kampanyalarını lanse ettikleri sitede hayranlarının videolarına yer veriyor. 

 

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