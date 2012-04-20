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Politika

Önder'in 'Su akar Türk bakar' sözüne yorumu MHP'den de alkış aldı

TBMM'de 2B Yasası görüşülürken Su İşleri Bakanı Eroğlu ile BDP'li Önder arasında "Su akar Türk bakar" polemiği çıktı

20 Nisan 2012 23:06

 

TBMM'de 2B Yasası görüşülürken Su İşleri Bakanı Eroğlu ile BDP'li Önder arasında "Su akar Türk bakar" polemiği çıktı. Önder, bu sözlerin aslında ''Türk’ün kadim, tabiatla kurduğu ilişkideki hürmetine, dikkatine ve rikkatine delalet eder.'' dedi. MHP sıralarından da alkış geldi.
 
Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2B Yasası görüşmelerinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na HES’lerle ilgili sorular yöneltildi. Eroğlu projeleri savunurken “Bu HES’ler Türkiye için olmazsa olmaz, elektriğin sigortası, kendi millî kaynağımız. Bunların belki otuz kırk yıl önce tamamlanması lazımdı. Su akmış, biz bakmışız” ifadelerini kullandı. Eroğlu’nun sözlerine “Türk ırkı aşağılandı” diyerek tepki gösteren BDP’li Sırrı Süreyya Önder ise şöyle konuştu: 
 
 

'Onlar sizden daha geri zekâlı değillerdi'

 
 
"Bir Türk olarak bu nefsime ağır geldi. Su akar Türk bakar, Türk’ün alıklığına, aptallığına delalet etmez. Türk’ün kadim, tabiatla kurduğu ilişkideki hürmetine, dikkatine ve rikkatine delalet eder. Onlar sizden daha geri zekâlı değillerdi. Su aktığı zaman bunun bir dünya sistemi olduğunu, bunun çocuklarından miras olduğunu, geleceğe korunarak bırakılması gereken bir şey olduğunu bildiği için Türk bakmış. Yani sizdeki zekâ onda yok mu? Türk’ü bu şekilde aşağılıyorsunuz. Halkların aşağılanması bahsindeki dikkatimizi Türklerde de göstermek zorundayız.” 
 
 

MHP'liler de alkışladı

 
 
Önder’in sözleri BDP ve CHP milletvekillerinin yanı sıra MHP milletvekilleri tarafından coşkuyla alkışlandı. Bakan Eroğlu ise oturduğu yerden “Ben aşağılamadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi?” diye itirazda bulundu.

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