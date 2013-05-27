Önder'den Bahçeli'ye: Terörist dediğiniz adam...

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Demokrasi ve Barış Konferansı sonuç bildirgesinde en temel insani hakların hiçbir pazarlık ve şarta bağlanmadan verilmesini isteyerek, konferanstan oluşturulacak 3 kişilik heyetin Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmesinin sonuç bildirgesine yansımasını istedi. Önder, Bahçeli'yi kastederek "Terörist dedikleri Öcalan bir halkın önderidir. Dilimize dikkat etmemiz gerekir. Dilimize dikkat etmek, dilimize aynadan bakmak değildir. Herhalde müzakere Bahçeli ile olmayacak, Öcalan ile masada oturulup konuşulacaktır. Öcalan en önemli aktördür” şeklinde konuştu.

'CHP, BDP'yi yalnız bırakmamalı'

ANF'de yer alan habere göre Önder “Bu komisyonun zaten ruhu itibariyle demokratikleşme ve barış süreci tamamlanana kadar bu komisyonu devam ettirecek mekanizmaların oluşması, bu adı geçen üç komisyonunun kendi aralarında bir izleme komisyonu oluşturması ve genel izleme komisyonu kurmalı. Bu komisyonlar bölgelerde toplantılar alarak, denetleme yapması gerekiyor. Bunun sonuç bildirgesinde yer alması için bir komisyon oluşturmasını düşünüyorum. Sadece barışın değil yeni demokratik bir cumhuriyetin inşasıdır. Buradan çıkan sonuç bildirgesini hükümete, ana muhalefete, Meclis başkanlığına, Meclis çözüm komisyonuna ve Sayın Öcalan’a birer nüsha gönderilmesini öneriyorum. Bu çözüme herkesi katma anlamında bir iki temel şey söyleyip bitireceğim. Bu çözüm sürecinde en temel insani hakların dil ve kültür, hiçbir müzakere hiçbir pazarlığa tabi getirilmesini sonuç bildirgesinde vurgulamayı, bunların pazarlıksız şartsız verilmesi gerektiğini, bu komisyon kayda alması gerekiyor.” dedi

Önder, konferanstan Öcalan ile görüşmesini talep ettiğini kaydederek, CHP’ye ise eleştiri yapılmasını istedi.

Önder, Meclis'teki çözüm komisyonunda CHP’nin BDP’yi yalnız bırakmaması gerektiğini kaydederek, AK Parti’nin 10 üyesine karşılık BDP’nin 1 üyesinin yanında yer almasını talep etti.

Önder, CHP’nin “Teröristlerle masaya oturdular” söylemine de uyarı gelmesini isteyerek, “Terörist dedikleri Öcalan bir halkın önderidir. Dilimize dikkat etmemiz gerekir. Dilimize dikkat etmek, dilimize aynadan bakmak değildir. Herhalde müzakere Bahçeli ile olmayacak, Öcalan ile masada oturulup konuşulacaktır. Öcalan en önemli aktördür” dedi.