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Politika

ÖNDER SAV: ''KIRGINLIĞIM YOK'' ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 14:41

-ÖNDER SAV: ''KIRGINLIĞIM YOK'' ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, ''Hiçbir kırgınlığım yok. Kırgın olmak için neden yoktur. Önemli olan CHP'nin başarısıdır. Kişilerin başarısı gelip geçicidir. Kalıcı olan CHP'dir'' dedi.  Sav, CHP 15. olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultayın CHP ailesine hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Sav, 12 Haziranda yapılması planlanan seçimlere doğru CHP'nin enerjisini toparlayacağına ve başarılı olacağına inandığını söyledi.  Parti Meclisi listesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına hazırladığının hatırlatılması üzerine Sav, 22 Mayısta yapılan Kurultay'da da listenin Genel Başkan tarafından hazırlandığını ifade etti.  Sav, ''Bir kırgınlığınız var mı?'' sorusunu yanıtlarken, ''Hiçbir kırgınlığım yok. kırgın olmak için neden yoktur. Önemli olan CHP'nin başarısıdır. Kişilerin başarısı gelip geçicidir. Kalıcı olan CHP'dir'' dedi.  Bir gazetecinin ''Bir açıklamanız oldu, bu açıklamanız Kılıçdaroğlu'na destek ve Baykal'a yanıt olarak algılandı'' sözleri üzerine Sav, açıklamasında isim belirtmediğini söyledi.  CHP'nin Türkiye'nin en köklü, en uzun ömürlü partisi olduğuna işaret eden Sav, iktidarın CHP'nin mücadelesi karşısında dönemini kapatacağına inandığını kaydetti.  Sav, ''Kurultay salonunda dengeli bir liste olacağına inanıyor musunuz?'' sorusuna, ''Dengeli liste olmaması için bir neden görmüyorum'' yanıtını verdi.  Kurultayın coşkulu olduğuna işaret eden Sav, bazı delegelerin salonda yer bulmakta güçlük çektiğini söyledi. 

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