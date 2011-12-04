Önder Sav'dan Berhan Şimşek'e: Berhan abartma

T24 - Bir toplantıda Berhan Şimşek’in ‘Kemal Bey aday olsa Kadıköy belediyesini bile alamayız’ dediği, Sav’ın ise Şimşek’e ‘Berhan abartma’ diye yanıt verdiği ileri sürüldü.





CHP’de Dersim tartışmalarıyla gün yüzüne çıkan muhalif hareket toplantılarını sıklaştırdı. Seçimin ardından imza toplamak isteyen muhaliflerin çabalarına “Kılıçdaroğlu’na güveniyoruz. İmza vermeyiz ” diyen bazı isimler de şimdi muhalif harekete destek vermeye başladı.



Muhaliflerin toplantıları son bir haftada artarken dün de Önder Sav ve Sav’a yakınlığı ile bilinen isimler ve bazı eski il başkanları bir araya geldi. Toplantıda “CHP’nin durumu ile ilgili” görüş alışverişinde bulunuldu.



Bazı eski il başkanlarının “CHP’li olmayan herkes partinin içerisinde cirit atıyor. Oyumuz giderek düşüyor. Yarın seçim olsa yüzde 15 oy bile alamayacağız. Partinin son dönemdeki yanlış ve tutarsız politikaları devam ederse İzmir’i kaybedebiliriz” dedikleri öğrenildi. Sav’ın da yaptığı görüşmelerde CHP örgütlerdeki aşırı değişimden rahatsız olduğu ve “Örgütlerimizdeki CHP’lileri tasfiye giderek artırılıyor. CHP’li olmayan isimler yönetimlere geliyor. Ancak üye ve delege yapımız halen güçlü ” dediği bildirildi.



Yoğun olarak Önder Sav’a yakın isimlerin katıldığı toplantılara Deniz Baykal’a yakın isimlerin de katıldığı ve Baykal’ın partinin başına yeniden geçmesini istedikleri ifade ediliyor. Sav’ın bu taleplere “Deniz Bey’le bir kavgamız yok. Önemli olan örgütün ne istediğidir. Onlar olur derse olur” yanıtı verdiği kaydedildi. Sav’ın toplantılarda, Ocak ayında başlayacak il ve ilçe kongrelerinde belirlenecek delegelerin de önemine dikkat çekerek, “Üyelerimiz seçimlerde dikkatli olsun. İthal adaylar belirlenmemeli, örgüte emeği geçen insanlar delege olmalı. Bu konuda herkes dikkat etmeli” dediği de bildirildi.

Kılıçdaroğlu çok çalışıyor



Sav’ın “Kılıçdaroğlu’nu devirelim” taleplerine de “şimdilik” mesafeli yaklaştığı ve şu değerlendirmeyi yaptığı ifade edildi:



“Kemal bey çok çalışıyor ancak hataları var. Genel af, türban çıkışları tabanı rahatsız etti. CHP’nin bazı konularda sessiz kalması da yanlış. Parti tabanında Kemal Bey’e var olan güven zayıflıyor ancak hala seviliyor. Ancak bu güven ne kadar daha gider bilemiyorum. CHP’liler partiden tasfiye ediliyor. Önemli olan bu isimlerin partiden koparılmaması. CHP’li olmadığını söyleyen vekillerimiz bile var. Bu isimlerden ziyade bu isimleri partide tutanlar sorumludur. Parti örgütü ne derse o olmalı. Örgütteki tasfiye süreci durdurulmalı. Ocak ayında kurultay süreci başlayacak. Burada delege belirlemelerde yıllardır örgüte hizmet eden CHP’lilerin tasfiye edilmemesi gerekiyor.”

‘Belediye başkanı olamaz’



Sav’ın muhaliflerle yaptığı toplantıda eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in “Kemal Bey’i Kadıköy Belediye başkan adayı yapsak bu ilçeyi bile kazanamayız” derken, Sav’ın “Berhan abartma” dediği de öğrenildi.



Muhaliflerin toplantıda 12 milletvekilinin Hüseyin Aygün’e karşı hazırladığı bildiriyi de hatırlatarak, “Sadece tabanda değil, milletvekillerinde de rahatsızlık artıyor. Şu anda kongreye gidilse en az 50 milletvekili bize destek verir. Bu sayı süreçte daha da artar. Konuştuğumuz milletvekili arkadaşlarımız da bu görüşümüzü destekliyor” iddiasında bulundukları kaydedildi.

Şener CHP ’ye geliyordu



Sav’ın muhaliflerle yaptığı toplantılarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP’den ayrılarak Türkiye Partisi’ni kuran Abdüllatif Şener’i CHP’ye getirmek istediğini de söylediği ileri sürüldü. İddiaya göre Sav, “Buna itiraz ettim. Şener’in Sivas davasındaki zanlıları cezaevinde ziyaret ettiğini hatırlattım. ‘Seçmene cevap veremezsiniz’ dedim. Bunun üzerine vazgeçmek zorunda kaldı. Ama Türkiye Partisi’nden genel başkan yardımcıları milletvekili, danışman yapıldı” dedi.



