Önder Sav'a fezleke

Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı, CHP Genel Sekreteri Önder Sav hakkında Hz. Muhammed ile ilgili sözleri nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

Fezlekede, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile suçlanan Sav’ın halkın dini değerlerini aşağıladığı, bu sözlerinin kamu barışını bozmaya yönelik olduğu iddia edildi.



Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Demir, dava konusu olan Mustafa Ünal ile Önder Sav’ın sohbetindeki konuşmaları kameraya alan CHA Muhabiri Murat Kaya’nın çektiği görüntülerin CD’sini de alarak, dosyaya ekleyip, Adalet Bakanılğı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Demir’in hazırladığı fezlekede, Sav ile Ünal’ın konuşmaları ile çekilen CD görüntüleri yer aldı.



Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul’dan başta Üzeyir Bekiroğlu’nun avukatı aracılığı olmak üzere Eskişehir’den 1, Ankara’dan 5, Balıkesir’den 1, Batman’dan 1 kişi olmak üzere vatandaşların suç duyurusu üzerine, Önder Sav’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezlekeyi Meclis’e iletilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği öğrenildi.



Sav'ın söleri



Sav, 17 Mayıs 2008'de Elmadağ Belediye Başkanı CHP'li Ömer Ağa Kurt’u ziyaret etti. ,Sohbet sırasında partili Mustafa Ünal hacca gitmek istediğini söyledi. Sav da Ünal'a “Boş ver Araplara para kaptırma. Bakarsın Muhammed ayağından tutup bırakmaz. Bir de senin oradaki cenazenle uğraşmayalım” dedi.



Sav’ın söylediği bu sözler tartışma konusu oldu. Bu sözler özellikle dinci basında eleştiri konusu oldu.





