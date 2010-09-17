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Önder Sav: Fantezilerle meşgul olmayız

Sav'dan Baykal'a çok sert yanıt: Kurultay fantezileriyle de meşgul olacak değiliz, bugünlerde partinin 100 tane falan anahtarı var galiba, koleksiyon meraklılarına sorun.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - Önder Sav'dan Deniz Baykal'a çok sert yanıt: "Kurultay fantezileriyle de meşgul olacak değiliz, bugünlerde partinin 100 tane falan anahtarı var galiba, koleksiyon meraklılarına sorun."
 


Baykal: CHP 'iki anahtarlı kasa' gibi

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, NTV canlı yayınında Deniz Baykal’a yanıt verdi.


Önder Sav, NTV'den Sibel Erdem'e şu açıklamaları yaptı:


“Son açıklamaları kişisel hırs olarak görüyorum, bunun dışında CHP yöneticileri olarak bir makinenin ahenkli dişlileri gibi çalışarak geleceği süratle hazırlamakla meşgulüz. Bunun dışında da hiçbir şeyle meşgul  değiliz, kurultay fantezileriyle de meşgul olacak değiliz.


Bunun ötesinde herhangi bir kişiye söyleyecek sözüm yoktur, hele hele CHP’de geride bıraktığımız 10 yılla ilgili değerlendirme yapmak bana yakışmaz.


Tüzük 21 Aralık’ta 2008’de değişti, 22 Mayıs’taki kongrede de değişiklik uygulanmadı. Şimdi de uygulanmıyor. Tüzük değişikliğinin önündeki engel ben değilim.


Bugünlerde 100 tane falan anahtar var galiba, anahtarların kimde olduğunu bilmiyorum. Koleksiyon meraklılarına sorun.


Sayın Baykal’ın yıldız tabiriyle neyi kastettiğini anlamadım. CHP’de görev verildiği halde herkes yıldızlaşır, Baykal gönlünü ferah tutsun."

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