Önder: Meclis'e eksiksiz gireceğiz

T24 - Yargıtay'ın bağımsız aday Hatip Dicle'ye verilen cezayı onaylaması YSK'nın elini hukuken bağladı. Kurul'da Dicle'nin vekilliğinin düşürülmesi eğilimi ağırlık kazandı. BDP, 'Meclis'e gitmeyiz' dedi.



12 Haziran’da BDP’nin desteği ile bağımsız milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan, KCK/TM davasında tutuklu bulunan ve Diyarbakır’dan milletvekili seçilen Mehmet Hatip Dicle ile Van’dan milletvekili seçilen Kemal Aktaş’ı cezaevinde ziyaret etti.



Önder, Dicle’nin, kendisiyle ilgili ‘seçilemez’ kararının jet hızıyla YSK’ya gönderilmesi konusunda, “Kararın aynı gün kararın çıkması, aynı gün bana yıldırım hızıyla tebliğ edilmesi Türkiye’de hukuk tarihinde pek görülmüş işlerden değil. Hal böyle olunca siyasi bir operasyon olduğu su götürmez bir gerçekliktir” dediğini aktardı.



Önder, “Blok olarak tavrımız, bir arkadaşımızı bile eksik alarak gitmeyeceğiz. Bunları alacağız, hep birlikte o meclise gideceğiz” diye konuştu. Altan Tan ise, “Bundan sonra bu tuzakları bu oyunları kuranlar düşünsünler. Hayat bundan sonra onlara zindan olur akıllarını başlarına alsınlar” dedi.





