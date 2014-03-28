Önder: Kılıçdaroğlu savaş kışkırtıcılığı yapıyor

HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, AKP ve CHP'nin işi Suriye'ye savaş açma konusuna kadar getirdiğini, ama savaştan zenginlerin değil, yoksulların, ezilenlerin, Kürtlerin zarar gördüğünü söyledi. Ülke düzen partilerine kaldığı takdirde yalan, dolan, hırsızlık yapacaklarını, halkları birbirine düşüreceklerini söyleyen Önder, Kılıçdaroğlu'nun savaş kışkırtıcılığı yaptığını iddia etti.



'Başbakan Davutoğlu ve bakanları alsın savaşa gitsin'



Sırrı Süreyya Önder, AKP ve CHP'nin işi Suriye'ye savaş açma konusuna kadar getirdiğini, ama savaştan zenginlerin değil, yoksulların, ezilenlerin, Kürtlerin zarar gördüğünü söyledi. Önder, "Hırsızlığınızı örtmek için bu ülkenin gençlerini tehlikeye düşürmeye hakkınız yok. O kadar istiyorsa Başbakan, Davutoğlu'nu, bakanları ve oğullarını alsın gitsin savaşa" dedi. Ülke düzen partilerine kaldığı takdirde yalan, dolan, hırsızlık yapacaklarını, halkları birbirine düşüreceklerini söyleyen Önder, Kılıçdaroğlu'nun savaş kışkırtıcılığı yaptığını ifade ederek, "Bunlar savaş meselesinde de böyleler, Kürt'e, Ermeni'ye, Alevi'ye karşı da böyleler. 30 Mart'ta alın birini vurun ötekine, hep beraber kurtulalım" dedi.



'Cellatları açığa çıkardık'



Kendilerinin sürekli barış için çabaladığını, diğer partilerin ise savaş için çabaladığını belirten Önder, bu ülkede artık kardeşliğin olduğunu, cellatları açığa çıkardıklarını söyleyerek, "Biz barış dedik, savaş bitti. Onlar çırılçıplak açıkta kaldılar" ifadelerini kullandı.