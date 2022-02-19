Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Altay karşılaşmanın ardından konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, "Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi" dedi.

Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli Altay karşısında alınan 3 puanı yorumladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ligde 11. galibiyetini alan siyah-beyazlılar puanını 41'e yükselti.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Önder Karaveli, beIN SPORTS'a konuştu.

Kendileri adına sevindirici bir oyun sergilediklerini dile getiren Karaveli, "Çok mutluyum. İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum. Daha iyisi de olabilirdi ama stresli bir ortamdı. İlk yarı bir pozisyon verdik, ikinci yarıda son dakikada karambol pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi.

Şu ana kadar oynadığımız birçok oyunda galibiyeti hak ettik. Benim olduğum dönemde hemen hemen her oyunda kazanmayı hak ettik. Eksikleri düzeltmek için de demek ki daha dikkatli olmak, daha çok antrenman yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.