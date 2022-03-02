Önder Karaveli: Topu içeriye atamama sorunumuz bu maçta da devam etti

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elendikleri maçın ardından gol yollarında çektikleri sıkıntıya dikkati çekti.

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. İlk yarının son 15-20 dakikası, ikinci yarının da gole kadar bölümü çok pozisyon bulduk. İkinci yarıdaki ilk pozisyonda golü yedik. Çok üzgünüm. Fazla da söyleyebilecek bir şey yok. Bizim bu sezon topu içeriye atamama sorunumuz bu maçta da devam etti. Elimizde şu anda sadece lig var. Ligi de olabildiğince yukarıda devam etmek istiyoruz. İkincilik hedefi en yakın görünüyor.

Kalan maçlarda bugünkü oyundan daha iyi oyunlar oynayıp, aynı mücadeleyle topu içeri atarak sürdürmek istiyoruz. Kendi performansımı ben değerlendirmeyeyim. Yeteri kadar değerlendirenler var. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Ben, oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmayı istiyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik. Çok üzgünüz."