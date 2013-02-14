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Politika

Önder: Karadeniz'e, kalbimizi elimize alarak geliyoruz

Sırrı Süreyya Önder, 'Biz Karadeniz halkının yanına, yanımıza koruma bile almadan, sadece kalbimizi elimize alarak gidiyoruz' dedi.

14 Şubat 2013 10:34

Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) üyeleri BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ile Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel öncülüğündeki heyetin, 17 Şubat’ta başlayacağı Karadeniz gezisi öncesi sağ grupların yaptığı açıklamalar provokasyon kaygısına neden oldu. BDP’li Sırrı Süreyya Önder, geziden önce Karadenizlilere seslendi ve “Biz Karadeniz halkının yanına, yanımıza koruma bile almadan, sadece kalbimizi elimize alarak gidiyoruz” dedi.

 

‘Sitemleri başımız üstüne’

 

Radikal Gazetesi'nden Rifat Başaran'ın haberine göre, İmralı görüşmeleriyle başlayan barış süreciyle ilgili Karadeniz halkına bilgi vereceklerini anlatan Önder, “Oraya yüreği yanan anaların, ocağına ateş düşen ailelerin daha fazla çoğalmaması, anaların evlatlarından sadece mektup beklememesi, kara haber beklememesinin halklar nezdinde anlaşılır olmasını sağlamak için gidiyoruz. Karadeniz deyince bütün bu kışkırtmalara rağmen barışı en iyi anlayacak ve hatta barışın lokomotifi olacak insanların yurdu geliyor aklımıza. Karadeniz halkı bu tür düşmanlıklarla anılmayı hak etmeyen bir halktır. Her türlü sitemi büyük bir tevekkülle karşılayacağız. Biz yüreğimizi elimize alarak gideceğiz. O nedenle yürekleriyle dinleyeceklerinden kuşkumuz yok. Ona rağmen sitemleri olursa da başımız gözümüz üzerinedir” açıklamasını yaptı.
HDK’yı halka tanıtmak için yola çıktıklarını söyleyen Sırrı Süreyya Önder, tüm Türkiye ’yi kucaklayacak yeni bir muhalefet dalgası başlatacaklarını belirtti. Önder, “Halk esas muhalefeti görecek. Üretken, yapıcı, çözücü, itiraz edici muhalefeti görecek” diye konuştu.

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