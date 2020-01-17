Önder İmam Hatipliler Derneği'nden harem-selamlık 'Diriliş' kampı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, “STK-Okul-Yurt Faaliyet Raporu 2018”e göre, belediye bütçesinden 13,3 milyon lira destek alan Önder İmam Hatipliler Derneği'nin, sömestrda imam hatip liseli öğrencilere yönelik Kocaeli’nde düzenleyeceği kamplar harem-selamlık olarak ayrıldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Önder İmam Hatipliler Derneği, “Kardeşim Dedim” sloganı ile gençlik kampları düzenleme kararı aldı. Kocaeli’nde kız ve erkek öğrencilere ayrı düzenlenecek kamplara tüm imam hatip lisesi öğrencilerinin katılabileceği belirtildi.

27 Ocak’ta başlayarak üç gün sürmesi planlanan kamplara, “Kız Lise Kampı-Diriliş 1” ve “Erkek Lise Kampı-Diriliş 2” adı verildi. Derneğin kampına katılmak isteyen öğrencilerin, Kocaeli otobüs terminalinde karşılanacağı ve servisler ile kamp alanlarına götürüleceği duyuruldu.

Ayrı irtibat numaraları

Kampa katılacak erkek öğrenciler için ayrı, kadınlar için ayrı irtibat numarası belirlendi. Kampa katılmak isteyen erkek öğrencilerin başvurularını erkek görevlilerin, kız öğrencilerin başvurularını ise kadın görevlilerin aldığı öğrenildi.

"Sürekli çocuklarımızla birlikteler"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakıf ve dernekleri isteyerek okullara soktuğunu anlatan CHP Grubu Eğitim Danışmanı Ali Taştan, “Okul saatlerinde, gece yatakhanelerde, etütlerde, tatil dönemlerinde sürekli çocuklarımızla birlikteler” dedi. Taştan, tarikat ve cemaatlerin kendilerine ait okulların da olduğunu belirterek, “Bu okullarda dini eğitime dayalı şeri hükümlerin ilke haline getirildiği eğitim programları uygulanıyor. Bu okulların varlığı Anayasaya aykırıdır” diye konuştu.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da seslenen Taştan, “Bakan bu vakıf ve derneklerin devlet okullarına girmesine izin verirken, hisselerini devrettiği kolejde de etkinlik yapmalarına izin veriyor mu? ” diye sordu. Anayasa’da bulunan, “Öğretim Birliği Kanunları”nın yok sayıldığından söz eden Taştan şunları söyledi:

“Artık bıçak kemiğe dayandı. Kaç siyasetçinin, bakanın ya da MEB bürokratının çocukları bu vakıf ve derneklerin etkinlik yaptığı okullarda okuyor, etkinliklerine katılıyor? Bahsi geçen protokolleri iptal etmeyen Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir. Bakan Bey bu vakıf ve dernekleri çok seviyorsa protokol yapılan oluşumların etkinliklerini hisselerini devrettiği kolejde yaptırmalıdır. Ben hem bir eğitimci hem de bir veli olarak Bakan’ı yasalara uygun davranmaya davet ediyorum.”