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Politika

Önder ile Metiner birbirinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulunda BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner birbirlerinin üzerine yürüdü.

05 Ocak 2012 02:00

 T24- TBMM Genel Kurulunda BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner  birbirlerinin üzerine yürüdü.

Genel Kurulda, TOKİ'nin, kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren  375 sayılı KHK kapsamından çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İçişleri Bakanı İdris Naim  Şahin'in grubuna yönelik el hareki yaptığını iddia etti. Kürt kökenli AK Parti  milletvekillerine seslendiğini belirten Önder, şu ifadeleri kullandı:

''Sizi doğuran mübarek, muhterem annelerinizin hiç hatırı yok mu? Burada sanki bu katliamı bu savaş uçağını BDP kaldırmış. 35 yurttaşımız orada katledilmiş. Bunlara bir şey demeyeceksiniz, bunun hakkını arayan BDP'lilere yapmadık hakaret bırakmayacaksınız. BDP sizin oynayacağınız bir parti değildir.

Arkasında çok büyük halkın barış, özgürleşme iradesi vardır. Buna tahammül edeceksiniz.''

Bu sırada AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in laf atması üzerine Önder, ''Bunlar cahiliye dönemi düşüncelerin mi çağdaş düşüncelerin mi?'' diye sordu.

''Öne oturtmayı yasak etmişlerdi oradan da rahat durmuyor. Kombine biletini iptal mi ettiler?'' diyen Önder, Metiner'e yönelik ''Haddini bil. 'Terbiyesiz' diyemezsin sen'' dedi.

Oturduğu sıradan kalkarak kürsüye doğru hareket eden Metiner'i AK Parti'li milletvekilleri durdurdu. Bunun üzerine Önder, ''bırakın gelsin'' diyerek kürsüden ayrıldı ve Metiner'in üstüne doğru yürüdü. Metiner ve Önder'i milletvekilleri engelledi.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam birlemişe ara verdi. Önder, yeniden kürsüye dönerek ''Eşkıya mısınız? Bu kürsüden konuşamayacak mıyız?'' diye bağırdı.

Bu sırada Önder ve Metiner tekrar birbirlerinin üstüne yürümeye çalıştı.  Önder'in ''Ben senin derdini biliyorum. Sen kimsin? Konuşursam Kahta'ya giremezsin. Senin ağaların benim üstüme yürüyemedi. Soytarı'' diye bağırdığı duyuldu. Diğer milletvekilleri Önder'i kolundan tutarak Genel Kurul salonundan çıkardı. Önder, bir süre sonra yeniden Genel Kurula dönerek, Metiner'le tartışmaya devam etti.

Daha sonra iki milletvekili Genel Kurul salonundan ayrıldı.

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