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Politika

Önder: 'Çekilme ne kadar sürecek' sorusundan daha önemli sorular var

Sırrı Süreyya Önder: Ne zaman çekilecekler, hangi gün bitecekten çok, bu ülkenin demokratikleşmesi için biz ne yapacağız? Onlara yoğunlaşmak daha faydalı olur

09 Mayıs 2013 14:58

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çekilme sürecine ilişkin, ”Artık iş hükmette. Madem ’tam demokratikleşme’ diyoruz. Antidemokratik cunta artığı bütün yasaların taranarak, ayıklanması gerekiyor” dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, çekilme iradesinin samimiyeti konusunda hiçbir sorun bulunmadığını ifade etti. Önder, ”Ne zaman çekilecekler, hangi gün bitecekten çok, bu ülkenin demokratikleşmesi için biz ne yapacağız? Onlara yoğunlaşmak daha faydalı olur. Çünkü çekilecekler, çekiliyorlar” dedi.

 

'Hiç endişem yok'

 

”Bu süreçte bir endişeniz var mı?” sorusuna Önder, ”Hiçbir endişem yok” karşılığını verdi.

Başka bir soru üzerine Önder, artık işin Hükümet’te olduğunu belirterek, ”Madem ki ’tam demokratikleşme’ diyoruz. Antidemokratik cunta artığı bütün yasaların taranarak, ayıklanması gerekiyor” dedi.

Çözüm sürecine ilişkin komisyondan beklentisine ilişkin bir soru üzerine de Önder, nasıl kullanıldığına bağlı olduğunu söyledi. Önder, Darbe Komisyonu’nu örnek vererek, bu komisyonun önemli bir hesaplaşmaya kapı araladığını belirtti. Önder, ”Onun için sizin nasıl bir fonksiyon atfettiğinizden çok nasıl katkı sunacağınız belirler” diye konuştu.

”Bu komisyon önemli bir hesaplaşmaya kapı aralayacak mı?” sorusu üzerine de Önder, ”İnşallah diyoruz. Böyle olmak zorunda. CHP de bu konudaki tavrını gözden geçirmek durumunda bence. Çünkü kendi verdikleri önerinin arkasında duramamak gibi pozisyondalar şu anda” diye konuştu.

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