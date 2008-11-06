T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Önder çamur atıyor'

Süreyya-Önder çifti arasındaki ipler, boşanma sürecinde iyice gerildi.

06 Kasım 2008 02:00

Süreyya Yalçın-Önder Bekensir çifti arasındaki ipler, boşanma sürecine girildiğinde iyice gerildi.

Evlilikleri yalnızca üç ay süren Süreyya Yalçın-Önder Bekensir çifti arasındaki ipler, boşanma sürecine girildiğinde iyice gerildi.
Yalçın'ın "Onunla evliliğimde hiç harcamadığım kadar para harcadım" diyen Bekensir'e yanıtı sert oldu: "İlişkiyi çirkinleştirmesin, benim de söyleyeceklerim olur."

Önder Bekensir: Evliliğin bitmesine açıklayamayacağım bir sebebi var

Süreyya Yalçın: TV'ye çıkıp konuşacakmış, merakla ne diyeceğini bekliyorum

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da nikah masasına oturan Süreyya Yalçın ile Önder Bekensir, üç ay içinde boşanmak üzere mahkemelik oldu. Ayrılıktan her iki tarafın da birbirini sorumlu tuttuğu davada, suçlamalar birbirini izliyor. Önder Bekensir, Hafta Sonu dergisine yaptığı açıklamada Süreyya Yalçın'ın aşırı harcamalarının kendilerini bu noktaya getirdiğini açıkladı. Eşini eski nişanlısı Courtney Jacobs ile aldattığı iddialarının da asılsız olduğunu belirten Bekensir, şunları söyledi:

"Ben çoluk çocuk sahibi olmak ve mutlu bir aile kurmak için evlendim. Ama şu anda evli olduğum insanla bunu gerçekleştirmem mümkün değil. Bir insan, bir evlilik yapıp kısa sürede boşanıyorsa, ardından biriyle nişanlanıp tam evlilik arifesindeyken yine ayrılıyorsa ve şimdi de bir evliliği bitme noktasına gelmişse biraz da iğneyi kendisine batırmalı. Ayrıca ayrılığımın sebebi kesinlikle eski nişanlım /_np/9892/6749892.jpgCourtney’e attığım mesajlar falan değil. Evliliğin bitmesinde şu anda açıklayamayacağım çok farklı bir sebebi var. Bir de Süreyya ile para için evlendiğimi söylediler. Bu çok komik. Bu üç ayda harcadığım parayı hayatım boyunca harcamadım. Büyük paralar harcadım. Bundan kurtulmak için üzerine para bile verebilirim."

Bu iddialar karşısında sessiz kalmayan Süreyya Yalçın'ın yanıtı da sert oldu. İhanete uğradığı için ayrılma kararı aldığı konusunda direten Yalçın, Hürriyet gazetesine şunları söyledi: "Ben Önder'le severek, aşık olarak evlendim. Sonra o Amerikalı sevgilisi ile mesajlaştığını gördüm. Çok üzüldüm, kırıldım tabii, ama asla gözyaşı dökmedim. Bir erkek için asla ağlamam. Benim için Önder Bekensir ve bu evlilik bitmiştir. Kendisi şimdi bu ilişkiyi çirkinleştirmeye çalışıyor, yaptığı çok ayıp. Ayrılık sebebini boşandıktan sonra açıklayacakmış, doğrusu ben de merak ediyorum neler söyleyeceğini... Ben hayatım boyunca para mevzularını ağzına alan, konuşan birisi olmadım. Böyle şeyler konuşulur mu? Televizyona çıkıp anlatacakmış, konuşsun bakalım. Bu konu kapandı. Bir daha da onun hakkında konuşmayacağım..."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24