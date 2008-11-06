'Önder çamur atıyor'

Süreyya Yalçın-Önder Bekensir çifti arasındaki ipler, boşanma sürecine girildiğinde iyice gerildi.



Evlilikleri yalnızca üç ay süren Süreyya Yalçın-Önder Bekensir çifti arasındaki ipler, boşanma sürecine girildiğinde iyice gerildi.

Yalçın'ın "Onunla evliliğimde hiç harcamadığım kadar para harcadım" diyen Bekensir'e yanıtı sert oldu: "İlişkiyi çirkinleştirmesin, benim de söyleyeceklerim olur."



Önder Bekensir: Evliliğin bitmesine açıklayamayacağım bir sebebi var



Süreyya Yalçın: TV'ye çıkıp konuşacakmış, merakla ne diyeceğini bekliyorum



Geçtiğimiz yaz Bodrum'da nikah masasına oturan Süreyya Yalçın ile Önder Bekensir, üç ay içinde boşanmak üzere mahkemelik oldu. Ayrılıktan her iki tarafın da birbirini sorumlu tuttuğu davada, suçlamalar birbirini izliyor. Önder Bekensir, Hafta Sonu dergisine yaptığı açıklamada Süreyya Yalçın'ın aşırı harcamalarının kendilerini bu noktaya getirdiğini açıkladı. Eşini eski nişanlısı Courtney Jacobs ile aldattığı iddialarının da asılsız olduğunu belirten Bekensir, şunları söyledi:



"Ben çoluk çocuk sahibi olmak ve mutlu bir aile kurmak için evlendim. Ama şu anda evli olduğum insanla bunu gerçekleştirmem mümkün değil. Bir insan, bir evlilik yapıp kısa sürede boşanıyorsa, ardından biriyle nişanlanıp tam evlilik arifesindeyken yine ayrılıyorsa ve şimdi de bir evliliği bitme noktasına gelmişse biraz da iğneyi kendisine batırmalı. Ayrıca ayrılığımın sebebi kesinlikle eski nişanlım /_np/9892/6749892.jpgCourtney’e attığım mesajlar falan değil. Evliliğin bitmesinde şu anda açıklayamayacağım çok farklı bir sebebi var. Bir de Süreyya ile para için evlendiğimi söylediler. Bu çok komik. Bu üç ayda harcadığım parayı hayatım boyunca harcamadım. Büyük paralar harcadım. Bundan kurtulmak için üzerine para bile verebilirim."



Bu iddialar karşısında sessiz kalmayan Süreyya Yalçın'ın yanıtı da sert oldu. İhanete uğradığı için ayrılma kararı aldığı konusunda direten Yalçın, Hürriyet gazetesine şunları söyledi: "Ben Önder'le severek, aşık olarak evlendim. Sonra o Amerikalı sevgilisi ile mesajlaştığını gördüm. Çok üzüldüm, kırıldım tabii, ama asla gözyaşı dökmedim. Bir erkek için asla ağlamam. Benim için Önder Bekensir ve bu evlilik bitmiştir. Kendisi şimdi bu ilişkiyi çirkinleştirmeye çalışıyor, yaptığı çok ayıp. Ayrılık sebebini boşandıktan sonra açıklayacakmış, doğrusu ben de merak ediyorum neler söyleyeceğini... Ben hayatım boyunca para mevzularını ağzına alan, konuşan birisi olmadım. Böyle şeyler konuşulur mu? Televizyona çıkıp anlatacakmış, konuşsun bakalım. Bu konu kapandı. Bir daha da onun hakkında konuşmayacağım..."