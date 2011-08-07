Önder beni de dövdü





T24 - Önder Turacı’nın eski sevgilisi Kübra Aslan “Önder çok kıskanç. Bir keresinde bana da yumruk savurdu ve kolu mutfak camına gelince hastanelik oldu. Aslında içmediği zaman iyi biri” dedi.







Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Önder Turacı’yı, kendisini dövdüğü iddiasıyla savcılığa şikayet eden eşi Ayşe Özdemir’den sonra Turacı’nın eski nişanlısı Kübra Aslan’ın da şiddet gördüğü ortaya çıktı. Turacı’nın kendisini sadece bir kez dövdüğünü anlatan Aslan, Vatan’a konuştu:





- Ayşe’nin anlattığı durum çok farklı. Ayşe beni aradı, boşanmaya karar verdikleri zaman. O ailesiyle anlaşamıyordu ve Önder’in onu istememesinden kaynaklı.







- Bana yapılan tamamen bir iftiraydı. Önder’e, birileri benim Fenerbahçe’nin ikinci kalecisi Volkan ile birlikte olduğunu söylemiş. Olay günü içkili gelip bana yumruk savurmuştuu. Ancak yumruğu mutfak kapısının camına geldi, her yer kan oldu. Benim yaşadığım şiddet tamamen kıskançlıkla alakalı. Alkollüyken bana da şiddet uygulamıştı. Bildiğim kadarıyla o evlilik çok çabuk olmuş, hatayla yapılan bir evlilik.







- Bizimkisi 1,5 yıl sürdü, sevgi fazlaydı. Ayşe’yle içtiği zaman da içmediği zaman da farklı olmuyormuş. Beni normal hayatımda da kıskanıyordu ama şiddet uygulamıyordu. Alkol aldığında gereksiz eğilimlerde bulunuyordu zaten bir kez oldu.







- Benden bekaret testi istemedi. Ben Ayşe’ye de söyledim bunu. ‘Benden isteseydi kabul etmezdim’ dedim. Ayşe de ‘O zaman evlenmeyecekti’ dedi, o zaman evlenmeseydi yani.

