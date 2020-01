Önder 7. Kurultayı Diyarbakır'da yapıldı

T24 - İmam Hatiplilerin en etikili kurumu olan ÖNDER'in 7. Kurultayı, büyük bir katılımla Diyarbakır'da gerçekleşti.

İmam Mezunları ve mensuplarının üye olduğu ve Türkiye genelindeki İmam Hatip Mezunları derneklerinin de desteğine sahip olan ÖNDER'in 7. Kurultayı Diyarbakır'da "kardeşlerimizle Buluşuyoruz" başlığı altında yapıldı.



Türkiye'nin her yerinden ÖNDER'e üye şahsiyetler, İmam Hatip Liselerinin müdür ve bazı öğretmenleri, Türkiye'de örgütlü İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneklerinin yöneticileri ve üyelerinin yanısıra, Tarım Nakanı Mehdi Eker, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın da katıldığı kurultay; Diyarbakır Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Cumartesi günü; İmam Hatiplerin tarihçesi, Kesintisiz eğitim ve karma eğitimin mahzurları ile Türkiye'nin eğitim proplemine ilişkin bir panel düzenleyen ÖNDER, Cumartesi akşamı Diyarbakır Mardin Kapı'da bulunan tarihi Deliller Hanı'ndaki Kervansaray Otelinde toplu bir yemek ve sonrasında; ÖNDER'in anayasa önerisinin tartışıldığı bir istişare toplantısı yapıldı.



Pazar günü ise 7. Kurultay yapıldı. Sabahki oturumda protokol konuşmaları yapılırken, öğleden sonraki oturumlarda Kurultay gerçekleştirildi. Yetkililer ve katılımcılar iki günlük çalışmanın faydalı geçtiğini, Diyarbakır'da yapılmasının da ayrıca önemli olduğunu dile getirdiler.



Anayasa istişare toplantısında; yeni anayasanın resmi ideolojiden uzak, nötr bir anayasa olması, maneviyata hürmetkar olunması, Diyanetin özerkliği, anadilde eğitimin güvenceye alınması gibi konularda hemfikir olunduğu bildiirldi. Mutabık kalınan konular TBMM'ye ÖNDER tarafından sunulacak, ayrıca her kurum kendi özel görüşünü ayrıca bildirebileceği hususunda ortak kanaat hasıl oldu.



Haber Diyarbakır adına genel koordinatörümüz Av. Sıdkı Zilan'ın takip ettiği iki günlük etkinlik, ÖNDER'in 7. Kurultay Sonuç Bildirisiyle son buldu.





Önder 7. İmam Hatipliler Kurultayı Sonuç Bildirgesi



1.Zorunlu kesintisiz eğitime acilen son verilip eğitim kademeli olarak yapılandırılmalı, İmam Hatip Liselerinin orta kısımları bir an önce açılmalıdır.



2.Yapılan bilimsel araştırmalarda olumsuzlukları ortaya çıkan karma eğitim uygulamasından vazgeçilmeli, müstakil kız ve erkek okullarının açılmasına izin verilmelidir.



3.İmam Hatip Liselerinin ders müfredatının gözden geçirilmesi, meslek derslerinin daha uygulanabilir bir şekilde sınıflara göre dağıtılması, buna göre yeni müfredatın hazırlanması ve alan içinde görev yapan öğretmenlerden azami ölçüde yararlanılmasına dikkat edilmelidir.



4.Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin içeriği diğer derslerin programına alınarak pedagojik formasyonu olan öğretmenler tarafından verilmelidir.



5.İmam Hatip Liselerine olan talepler göz önünde bulundurularak bu okulların sayıları arttırılmalı, mevcut okulların fiziki yapıları iyileştirilmeli ve ihtiyaç olan yerlerde birden çok okul açılmalıdır.



6.Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere göre proje okulları çoğaltılmalı ve yurt dışında Türkiye modeli İmam Hatip Liseleri açılmalıdır.



7.İmam Hatip Liselerinin en büyük ihtiyacı olan kız ve erkek yurt binaları öncelikli olarak gündeme alınmalıdır. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına, mezunlarımıza ve hayırseverlerimize büyük görev düşmektedir.



8.Her İmam Hatip Lisesinin bir mezun derneği olmalıdır. Mezunlarımız her zaman okullarının yanında olmalı, okul idareleri ve Okul Aile Birlikleri ile ortak hareket ederek öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için maddi ve manevi desteklerini sürdürmelidirler.



9.Herkesin kendi dinini asli kaynaklarından öğrenme ve dinini yaşama hakkı sağlanmalı, günümüz şartlarına ve ülkemize yaraşır bir Anayasa acilen hazırlanmalı, temel hak ve özgürlükler asla taviz verilmeden teminat altına alınmalıdır. Ülkemizde kronik hâle gelen sorunlar geçici tedbirler ve bireysel uygulamalarla değil, kanunlar ve yasalarla güvence altına alınarak çözülmelidir.



10.Din Eğitimi ve ahlâk eğitimi, bütün öğrencileri kapsayacak şekilde eğitimin her kademesinde uygulanmalıdır. Eğitimin her kademesinde isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim ve Din Eğitimi dersi de verilmelidir.



11.Din Eğitiminde önemli bir yeri olan Kur'an kurslarının ve hafızlık eğitiminin yaşatılması ve niteliğinin arttırılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ortak çalışmalar yapmalıdır. Yaz Kur'an Kurslarının kalitesi arttırılarak yazın boş olan okullarımızda veya fiziki şartları düzgün mekanlarda eğitim ve öğretim yapılmalıdır.



12.Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitime katılımını sağlayacak yasal zemin hazırlanmalıdır.



13.Din ve inancı dayalı kılık kıyafet, her bakımdan bir hak olarak tanımlanan ve halen devam etmekte olan mecburi kılık kıyafet uygulaması kaldırılmalıdır. Kişilik ve şahsiyeti önemli ölçüde baskı altına alan bu dayatmacı anlayışın yerine özgürlükçü bir anlayışın hakim olması sağlanarak herkesin hayatın her alanında inandığı gibi yaşayıp örtünebilmesinin yolu açılmalıdır.



14.Sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti verilmeli ve bu alanda uzmanların yetişmesi için İlahiyat Fakültelerinde ilgili bölümler açılmalıdır.



Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra İslam dünyasının 5. Harem-i Şerifi kabul edilen sahabeler şehri Diyarbakır'dan öğrencilerimize, mezunlarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, camiamıza ve aziz milletimize hürmetle arz ederiz.