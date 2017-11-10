Önde gelen düşünce kuruluşları Washington’da Türkiye gündemiyle toplandı

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Üçlü Strateji Grubu’nun 15. Toplantısında gündem Türkiye, Avrupa ve ABD ilişkileri masaya yatırıldı.

German Marshall Fund (GMF) tarafından TÜSİAD, Koç Holding ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ortaklığı ile transatlantik işbirliğinin geliştirilmesi perspektifiyle oluşturulan Üçlü Strateji Grubu’nun 15. toplantısı 7-8 Kasım tarihlerinde Washington D.C.’de gerçekleştirildi.

ABD’den, Avrupa’dan ve Türkiye’den uzmanlar, akademisyenler, diplomatlar ve gazetecilerle Türkiye – Avrupa – ABD ilişkilerinin ortak gündemindeki konular dijital çağda demokrasi, popülist kutuplaşmaya karşı toplumsal çeşitliliğin yönetimi, Türkiye-Batı ilişkilerinin rayına oturtulması, Suriye ve çevresinin geleceği ve Trump döneminde transatlantik perspektifler başlıklı oturumlarda değerlendirildi.

9 Kasım tarihinde ayrıca Brookings Enstitüsü’nde Türkiye – ABD – Avrupa ilişkilerinin değişen dinamikleri küresel sorunlar çerçevesinde ele alındı. Konferansta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa işlerinden sorumlu eski Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Washington’daki toplantılarda TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası Türk iş dünyası perspektifinden Türkiye’nin Batılı ülkelerle ilişkilerini değerlendirdi. Türk Amerikan ilişkilerinin tarihi köklerine dikkati çeken Kaleağası taraflar arasında öncelikler ve tehdit algılamaları konusunda farklılıklar olsa da yapıcı diyalog yoluyla anlaşmazlıkların giderilebileceğini, taraflar arasında öncelikle güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti. TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, “Güçlü bir ortaklık hem Türkiye’nin hem ABD’nin ulusal çıkarları açısından önemlidir ve geniş transatlantik ittifakını da güçlendirir” dedi. Kaleağası konuşmalarında ayrıca hukukun üstünlüğü, laiklik, kuvvetler ayrılığı, güçlü denge ve denetim sistemi ve bağımsız ve tarafsız yargıya dayalı bir demokrasinin Türkiye’nin geleceği ve başarısı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Geniş katılımın sağlandığı oturumlarda başta Türkiye - ABD ilişkileri olmak üzere Türkiye’nin müttefikleriyle ilişkilerinde zor bir dönemden geçildiği, ancak uzun vadeli bir perspektif içinde ilişkilerin onarılmasının ve güçlendirilmesinin bütün tarafların çıkarları açısından önemli olduğu vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerde zorluklara rağmen diyaloğun sürdürülmesinin önemine işaret edildi. Uzmanlar siyasal sorunlara çözüm arayışlarının artırılmasına ek olarak ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, sivil toplum ve toplumlar arası bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan konuşmalarda AB üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasının ilişkilerin onarılmasına ivme kazandıracağı, özellikle müzakere başlıklarının açılmasıyla Türkiye’de hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlüklerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Oturumlarda ayrıca, yeni teknolojilerin, dijital dönüşümün, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin yeni işbirliği olanakları yarattığı ve toplumlar arası bağları derinleştirdiği vurgusu yapıldı.

TÜSİAD’ın ABD ve Avrupa Temsilcileri’nin katılımıyla Washington D.C.’de temaslarda bulunan Kaleağası, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri, düşünce kuruluşu uzmanları ve kamuoyu önderleriyle bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.