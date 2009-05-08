'Öncelik F.Bahçe'de'



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kalıp kalmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Sarı-Lacivertli ekibin milli file bekçisi Volkan Demirel ve menaceri Erdinç Şehit’in, gelen transfer tekliflerini ‘şimdilik’ beklemeye aldığı öğrenildi.



İngiltere Premier Lig takımlarından Wigan ve Manchester City kulüplerinden gelen teklifleri doğrulayan Şehit, bu yönde ciddi ve bağlayıcı adımlar atmadan önce, Volkan Demirel’in isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile masaya oturmayı beklediklerini söyledi.



‘Bu bir arz-talep olayı’



Aldığı ciddi ve cazip tekliflere karşın gönlünün Fenerbahçe’den yana olduğunu her fırsatta dile getiren ve bunu bir kez daha yineleyen Volkan Demirel, “En kısa sürede yönetimimizle oturup konuşacağız. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki, ben hiçbir zaman takımda hangi futbolcunun ne kadar para aldığı ile ilgilenmedim. Kimsenin aldığı parada gözüm yok. Bu konuda takdirin yönetimde olduğunu biliyorum ve buna saygı gösteriyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Fenerbahçe’ye hizmet etmeyi sürdürmek istiyorum. Ancak herkes hak verir ki, sonuçta bu, bir arz-talep olayıdır. Sadece benim istememle olmaz” görüşünü dile getirdi.