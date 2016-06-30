"Önceliğiniz değilse, terörü önleyemezsiniz"

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Sedat Laçiner, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak, "Basit kuraldır, eğer bir tehdit öncelik listenizde yoksa, onu durduramazsınız" dedi.

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıyı Haberdar’daki yazısında değerlendiren Laçiner, “Emniyetin yayınladığı tehlike listesinde ne PKK ne de IŞİD vardı. Listenin tepesinde, Hükümetin paranoya düzeyinde önem verdiği, PDY/FETÖ ile mücadele yani Cemaat’le mücadele vardı… Listede ‘uzman köpek kullanımı’ ve ‘bilgi notu standartları’ gibi son derece tali konular bile olmasına rağmen, canlı bomba, IŞİD’le mücadele, PKK’ya karşı önlemler gibi başlıklar bir satır olarak bile yer almıyordu. Basit kuraldır; eğer bir tehdit öncelik listenizde yoksa, onu durdurmazsınız…” ifadesini kullandı.