T24 LogoT24 Logo
Medya

"Önceliğiniz değilse, terörü önleyemezsiniz"

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti

30 Haziran 2016 14:44

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Sedat Laçiner, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak, "Basit kuraldır, eğer bir tehdit öncelik listenizde yoksa, onu durduramazsınız" dedi.

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıyı Haberdar’daki yazısında değerlendiren Laçiner, “Emniyetin yayınladığı tehlike listesinde ne PKK ne de IŞİD vardı. Listenin tepesinde, Hükümetin paranoya düzeyinde önem verdiği, PDY/FETÖ ile mücadele yani Cemaat’le mücadele vardı… Listede ‘uzman köpek kullanımı’ ve ‘bilgi notu standartları’ gibi son derece tali konular bile olmasına rağmen, canlı bomba, IŞİD’le mücadele, PKK’ya karşı önlemler gibi başlıklar bir satır olarak bile yer almıyordu. Basit kuraldır; eğer bir tehdit öncelik listenizde yoksa, onu durdurmazsınız…” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Sedat LaçinerAtatürk Havalimanısaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24