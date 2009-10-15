Önceki sevgilisini de aynı şekilde öldürmüş!

Teşvikiye’de arabasında bulunan Esra Karsel’i öldürdüğünü itiraf eden Eyüp Gökhan, eski sevgilisini de benzer şekilde katletmiş...



Teşvikiye’de otomobilinin arka koltuğunda telle boğularak öldürülmüş halde bulunan Esra Karsel’in (39) katil zanlısı, yaklaşık bir ay önce tanıştığı Eyüp Gökhan (29) çıktı. Gökhan’ın, 7 yıl önce hemşire sevgilisini atkıyla boğduğu için tutulduğu cezaevinden 1.5 yıl önce firar ettiği ortaya çıktı.



Hapishaneden kaçmış!



Milliyet'in haberine göre olayı aydınlatmaya çalışan ekipler, İstanbul’da son 10 yılda benzer şekilde gerçekleşen cinayetleri inceledi. 2003’te Üsküdar’da öldürülen İlknur Değirmenci cinayeti polisin dikkatini çekti. Birlikte yaşadığı Değirmenci’yi atkıyla boğduktan sonra polise teslim olan Eyüp Gökhan’ın geçen ağustosta, Çorum Yarı Açık Cezaevi’nden izinli çıktıktan sonra firar ettiği belirlendi. Üsküdar’da bulunan Gökhan, önceki gece gözaltına alındı. Gökhan’ın üzerinden Karsel’in ölüm haberlerinin yazılı olduğu gazete kupürleri ile “Okan” adına düzenlenmiş sahte bir kimlik çıktı.

Yakalandığında “Zaten teslim olacaktım” diyen Gökhan, Karsel’i öldürdüğünü itiraf etti. Gökhan, polisteki ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Olay gecesi Karsel’in kendisini evinden aldığını söyleyen Gökhan, “Bir otoparka gidip, aracın arka koltuğunda birlikte olduk. Daha sonra konuştuk. Eski sevgililerinden bahsediyordu. ‘Aralarında en iyisi sensin’ dedi. Onu kıskandım. Birçok erkeğin ismi geçince kendimi kaybettim. O sırada aracın içinde bulup oynadığım bir telle onu boğdum” diye ifade verdi.



Cinayetin ardından otomobili Nişantaşı’nda park ederek kaçtığını belirten Gökhan, “Esra, daha önce sevgilimi kıskançlık yüzünden öldürdüğümü biliyordu” dedi. Cinayetin işlendiği otoparkta yapılan incelemede Karsel’e ait bir çanta bulundu. Otoparkın sahibi Zehni Ş. gözaltına alındı. Ş. cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Daha önce çeşitli suçlardan gözaltına alınan Gökhan’ın 9 yıl hapis cezasını çekmesi için gönderildiği Çorum Yarı Açık Cezaevi’nde 4.5 yıl kaldıktan sonra firar ettiği öğrenildi.



Esra Karsel’in katil zanlısı Eyüp Gökhan, çıkarıldığı Şişli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.