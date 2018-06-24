Önceki seçimlerde, AA'nın açıkladığı ilk veriler nasıl değişmişti?

Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına giderek oy verdi. Sandıklar saat 17:00’de kapatılırken; YSK’nin seçim yasaklarını kaldırmasının ardından Anadolu Ajansı’nın duyurduğu ilk verilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 59 olarak duyuruldu.

Başta cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmak üzere CHP’liler Anadolu Ajansı’nın açıkladığı verilere tepki gösterirken; AA’nın daha önceki seçimlerde açıkladığı verilerin ilerleyen saatlerde nasıl düşüş gösterdiğini hatırlattı. AA verilerine itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen CHP’liler, sandıkları terk etmeme ve ıslak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gidilmesi çağrısı yaptı.

İktisatçı Mustafa Sönmez de, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Nisan 2017, 1 Kasım ve 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuçlarına dair AA’dan AKP’nin oy oranlarına dair yapılan açıklamaların ilerleyen saatler içerisinde nasıl değişim gösterdiğini aktaran bir grafiğe yer verdi.