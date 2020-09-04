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Dünya

Önceki Koronavirüs nedeniyle internete taşınmıştı; Londra Moda Haftası defileleri geri dönüyor

04 Eylül 2020 15:37

Britanya Moda Konseyi, Londra Moda Haftası'nda defilelerin geri döneceğini duyurdu. Bir önceki moda haftası yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle online olarak gerçekleşmişti. 

France 24'te yer alan habere göre, Eylül'de gerçekleşecek olan etkinlikle 80 tasarımcı, tasarımlarını sergileyecek. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 7 etkinlik kapasitesi azaltılarak seyircilerle gerçekleştirilecek. 21 etkinlik fiziksel ve dijital karışımı olurken 50'si tamamen dijital düzenlenecek. 

Haziran ayındaki Moda Haftası, salgın nedeniyle tamamen dijital ortamda gerçekleşmişti. 

Bu yıl Londra Moda Haftası'nda cinsiyet ayrımı gözetmeyen defileler yapılacağı açıklandı. 

 

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