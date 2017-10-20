Önce yüzdüler, daha sonra makam aracıyla şehir turu attılar

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) ‘Amasya’nın İncileri’ Projesi kapsamında yüzme kursu gören engelli öğrenciler önce yüzdü, daha sonra Vali Osman Varol’un makam aracıyla şehir turu attı.

Amasya Kapalı Yüzme Havuzunda Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) ‘Amasya’nın İncileri’ Projesi kapsamında, 109 engelli, 11 şehit ve yakını toplam 120 öğrenciye yönelik verilen yüzme kursuna, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Amasya’nın İncileri Projesi kapsamında, 109 engelli, 11 şehit ve yakını toplam 120 öğrenci ve gencimize yönelik 2 ay süreyle haftada 2 saat olmak şartıyla sosyal hayata entegre olmaları, gençlerimizin su derinlik korkularını yenmek, suya alıştırmak, yüzmeyi öğretmek, sel gibi doğal afetlerde kendilerini korumak ve özgüvenleri artırmak amacıyla bu kursu düzenledik” dedi.

Amasya Valisi Osman Varol, “Çocuklarımızla birlikte bu sosyal sorumluluk projesinde beraberdik. Gözlerindeki mutluluğu ve yüzlerindeki sevinci görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Onların sosyalleştiğini görmek çok önemli. İl Emniyet Müdürümüz ve personeline, Milli Eğitim teşkilatımıza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Vali Osman Varol, daha sonra yüzme kursuna katılan öğrencilerin çalışmalarını izleyerek, onlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amasya Kapalı Yüzme Havuzu\'nda yapılan programın ardından engelli çocukların isteklerini yerine getiren Vali Osman Varol, makam arabası ile çocuklardan bazılarına kısa bir şehir turu attırdı.



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