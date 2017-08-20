Önce yıktılar, sonra "Pardon" dediler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde biri engelli, diğeri akciğer hastası olan Melek ve Recep Ayata kardeşlerin evini yıkan ekip, Pardon! Biz evin duvarının bir olduğunu bilmiyorduk” dedi. Ayata kardeşlerin evlerinin yıkımına tepki gösteren mahalle sakinleri, “Evde eşyaları varken gelip evi yıkmak, insanların canına kastetmektir. Bunların gözünü kan bürümüş. Bir kuşun yuvası yıkılmaz. İnsanlar evindeyken kepçelerle yıktılar. Allah bu zulmü yanlarına bırakmaz” diye konuştular.

Dihaber'in haberine göre; Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Alipaşa Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm alanlarında başlatılan yıkım sürüyor. Evleri yıkım alanı kapsamına giren yurttaşlar, maddi desteğin verilmesi tekliflerine, “Bizim suyumuzu, elektriğimizi kesmesinler, evimizi yıkmasınlar biz maddi yardım istemiyoruz” sözleriyle tepki gösteriyor.

Dihaber’in haberine göre, Alipaşa’da şimdiye kadar birçok ev yıkıldı. Lalebey ve Alipaşa mahallelerinin, Simar, Güneş, Çeşme, Talu, 1. Çıkmaz, 2. Çıkmaz ve 3. Çıkmaz sokaklarda yıkım tehdidi altında olan evlere 9 gündür su ve elektrik verilmiyor. Yıkıma rağmen evlerini terk etmeyen Surlular, “Bu ülkede bizi duyan yok mu?” diye isyan etti.

Her iki mahallede, Mayıs ayından bu yana yıkımı sürdüren ekip, bu kez skandal bir yıkıma imza attı. Lalebey Mahallesi’nin Simar Sokak’ta bulunan 8 No’lu evde yaşayan Ayata ailesinin evi yıkıldı. Ayata ailesinin evinin yanında bulunan bir binanın yıkımı sırasında güvenlik önlemi almayan ekip, kamulaştırma işlemlerini kabul etmeyerek evini terk etmeyen Ayata ailesinin evini de yıktı. Ayata ailesinde biri engelli diğeri ise karaciğer hastası olan iki kardeşin evini yıkan ekip, aileye “Pardon! Biz evin duvarının bir olduğunu bilmiyorduk” dedi.

"Bunların gözünü kan bürümüş"

Engelli Melek Ayata ve akciğer hastası Recep Ayata kardeşler, 23 yıl önce babalarını, 8 ay önce ise annelerini kaybetti. Engelli olmasından dolayı çalışamayan Melek ve Recep kardeşler, anne ve babalarından kalma evde yaşamlarını sürdürüyor. Ayata kardeşlerin evlerinin yıkımına tepki gösteren mahalle sakinleri, “Evde eşyaları varken gelip evi yıkmak, insanların canına kastetmektir. Bunların gözünü kan bürümüş. Bir kuşun yuvası yıkılmaz. İnsanlar evindeyken kepçelerle yıktılar. Allah bu zulmü yanlarına bırakmaz” diye tepki gösterdi.