Önce yangın çıkardı sonra polislere balta ile saldırdı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde Ali Y.\'nin (65) tarlada yaktığı otlar yangına yol açtı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ifadesi alınmak istenen ve polislere balta ile saldıran Ali Y., güçlükle gözaltına alındı.

Nazilli ilçesi kırsalında yer alan Arslanlı Mahallesi Beydağ Ödemiş yolu üzerinde tarlasındaki otları yakmak isteyen Ali Y., ateşi kontrol edemedi. Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AYDEM ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrole alıp soğutma çalışması yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri Ali Y.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Bu sırada Ali Y. polise zorluk çıkardı. Karakola gitmemekte ısrarcı olan Ali Y. bahçesindeki baltayı alarak polislere saldırmaya başladı. Polise mukavemet eden Ali Y., uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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