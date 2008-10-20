Önce yağma, sonra yardım!

Irak'ta ABD işgali sonrası yağmalanan kültür varlıkları şimdi ABD'nin katkısıyla yeniden toparlanmaya çalışılıyor.ABD Başkanı George Bush'un eşi Laura Bush'un, Irak Ulusal Müzesi'nin tekrar faaliyete başlaması için 13 milyon dolar bağışta bulunduğu bildirildi.Irak Kültür Bakanlığı'nın, "Irak Müzelerini Geliştirme" adı altında Irak Ulusal Müzesi'nde düzenlediği toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı'nın kültür işlerinden sorumlu yardımcısı Goli Ameri, Laura Bush'un, Irak müzesinin tekrar faaliyete başlaması ve kültür mirasını korumak amacıyla bir enstitü kurulması için 13 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı.Irak müzelerini tekrar hayata geçirmenin sadece Irak için değil bütün insanlık için sevindirici olacağına dikkat çeken Ameri şunları söyledi:"Irak, tarihi ve kültürü ile insanlığa katkıda bulunmuştur. ABD ve Irak'ın ortaklaşa yürüttükleri Irak Müzelerini Geliştirme Programı birkaç aşamadan oluşuyor. Bu aşamalarda, müzelerin ve tarihi eserlerin onarımında çalışacak görevlileri eğitecek enstitü açılması, Amerikan kuruluşlarının Irak müzelerine destek ve yardımda bulunmasına müsaade edilmesi öngörülüyor. Atılan bu adım, Irak halkı ile ABD halkı arasındaki ilişkileri güçlendirecek" dedi.Bu arada, Irak Tarihi Eserler ve Turizm Bakanı Kahtan Abbas El Cuburi, Amerikan tarafının bu güzel girişiminin Irak ve ABD arasındaki ilişkileri çok olumlu etkileyeceğini söyledi. El Cuburi, "Hükümet, müzenin yakın zamanda açılması için yapılan çalışmalara her tür desteği veriyor" dedi.ABD Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker de, Irak müzelerinin geliştirilmesi ve tekrar faaliyete geçirilmesini hedefleyen programlara katkılarının ve desteklerinin süreceğini ve bu yöndeki yatırımların sadece Irak'ın değil tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti. Crocker ayrıca, ABD ile Irak arasında yapılacak güvenlik anlaşmasının sadece güvenlik alanlarını kapsamadığını, iktisadi, teknolojik, kültürel gibi birçok alanı da kapsadığını kaydetti.Müze 2003'te ABD işgali ardından yağmalanmıştı. Kültür mirasını koruma amaçlı kurulacak enstitünün merkezinin Kuzey Irak'taki Erbil şehri olacağı bildirildi.