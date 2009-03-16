Önce vurgun sonra alem

İstanbul’da banka ve tapu dairesi önlerinde takım elbiseler giyip pusu kurarak 1 milyon TL parayı kapkaç ve gasp yaparak çalan iki çetenin 19 üyesi, polisin 22 ayrı adrese düzenlediği baskınla yakalandı.



Şüphelilerle birlikte 8 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram esrar, 2 sahte polis kimliği, 50 cep telefonu, 1 elektrikli şok cihazı ile 11 bin 400 TL, 400 ABD doları ele geçirildi. Çete lideri Muzaffer R.’nin 2006’da Gaziosmanpaşa’da Metehan Şahbaz isimli polis memurunu şehit ettikten sonra yakalanan ve hálá cezaevinde olan Nevzat Razi’nin kardeşi olduğu belirlendi.



Çete üyesi Sinan A.’nın Eyüp’te, 28 Ağustos 2008 günü yolda tartıştığı Mehmet Güdücü’yü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Her büyük vurgundan sonra bir araya gelip, uyuşturucu álemi yaptıkları ileri sürülen çete üyelerinden 15’i tutuklandı.

