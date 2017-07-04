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Politika

Önce Vatan Partisi kapatıldı

Partinin genel başkanı Hüseyin Demirel, hakkındaki doladırıcılık iddialarıyla gündemdeydi

04 Temmuz 2017 12:44

Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin 78. siyasi partisi olan "Önce Vatan Partisi"ni kendiliğinden dağılma hali ve buna istinaden hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar vererek kapattı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 21 Mayıs 2014'te İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Önce Vatan Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna istinaden hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istenildi.

AYM tarafından yapılan incelemede, partinin Siyasi Partiler Kanunu gereğince kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitine yer verildi. 

Ayrıca, AYM'nin Önce Vatan Partisinin savunmasını isteyen yazısının parti genel merkezi boşaltıldığından tebliğ edilemediği, bunun üzerine söz konusu yazının özel kalem müdürüne teslim edilmesine rağmen partinin kendisine verilen süre içerisinde savunma yapmadığı belirlendi.

Bu nedenle Önce Vatan Partisinin kendiliğinden dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bir süredir sırra kadem basan partinin kurucusu ve genel başkanı Hüseyin Demirel, hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla gündemdeydi.

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