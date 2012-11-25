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Yaşam

Önce Van sonra Muğla sallandı

Dün Türkiye'nin iki farklı ilinde büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 4 deprem kaydedildi

25 Kasım 2012 10:28

Van'da saat 18.04'te merkez üssü Akçift köyü olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'da ise 30 dakika içerisinde, büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem kaydedildi.

Dün Türkiye'nin iki farklı ilinde büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 4 deprem kaydedildi.

İlk deprem Van'daydı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Akçift köyü olan 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Derinliği 5 kilometre olarak kaydedilen deprem, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybına yol açmadı.


Marmaris'te art arda 3 deprem


Gece saatlerinde ise Muğla'nın Marmaris ilçesi sallandı. Saat 23.04'te merkez üssü Bozburun beldesi açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

10.7 kilometre derinlikteki bu sarsıntı sonrası beldede 2 ayrı deprem daha gerçekleşti.

Saat 23.31'de 7.5 kilometre derinlikte meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak kayda geçti.

Ardından 10 kilometre derinlikte 23.35'de 4 şiddetinde bir deprem daha belirlendi.

Marmaris ve çevresinde hafif şekilde hissedilen depremin ilk belirlemelere göre, herhangi can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.


8 sarsıntı


Bu arada saat 23.04'den itibaren aynı bölgede büyüklüleri 2 ile 3.2 arasında değişen 8 ayrı deprem daha kaydedildi.

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