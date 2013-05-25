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Yaşam

Önce üzdü sonra sevindirdi

Bursa'da bir polis memuru, trafikten men ettiği araçta bulunan genç kızın asker nişanlısını karşılamaya gittiklerini söyleyip ağlaması üzerine, kendi otomobilini aileye verdi

25 Mayıs 2013 14:00

Bursa-Yalova karayolunda, gece Orhangazi ilçesi yakınında alkol denetimi yapan ekipte yer alan polis memuru Barış Karabatak, Göksel Sipahi'nin (31) kullandığı otomobili durdurdu.

Aracın belgelerini inceleyen Karabatak, ruhsat sayfalarından birinin eksik olduğunu fark ederek, otomobili trafikten men etti.

Bunun üzerine, sürücü Göksel Sipahi, annesi Ayşe, babası Gürsel Sipahi ve asker olan kardeşi Gökhan Sipahi'nin nişanlısı Bilgenur Bıçak, otomobilden indi.

Uzun süre kontrol noktasından ayrılmayan bu kişilerden Bıçak, askerden tezkere alacak nişanlısı Gökhan Sipahi'yi almak üzere Sakarya'dan yola çıktıklarını ve Balıkesir'in Balya ilçesine gideceklerini söyleyerek ağlamaya başladı.

Nişanlısına söz verdiği saatte orada bulunamayacaklarını ifade eden Bıçak'ın durumundan etkilenen Karabatak, yeni satın aldığı sıfır kilometre otomobili onlara emanet verebileceğini dile getirdi.

Buna çok sevinen Bıçak ile diğer aile üyeleri, Karabatak'ın otomobiliyle yola çıkıp Gökhan Sipahi'yi aldıktan sonra yeniden Orhangazi'ye geldi. Sipahi ailesiyle Bıçak, ona teşekkür ederek aracı teslim etti.

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